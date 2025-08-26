Otac prijavio nestanak sina: Sjeo u auto i netragom nestao, porodica i policija mole za pomoć

Policijska uprava Ljubuški zaprimila je prijavu o nestanku Josipa Marinovića (34) iz mjesta Orahovlje.

Izvor: MUP ZHK

Njegov otac (73) prijavio je nestanak 25. avgusta, navodeći da se Josip u jutarnjim satima udaljio od porodične kuće u automobilu Fiat Punto, plave boje, registarskih oznaka O50-E-67, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Nestali Josip Marinović rođen je 28. marta 1991. godine. Visok je oko 190 cm, mršavije je konstitucije, a u trenutku nestanka na sebi je imao vojničke hlače i crnu jaknu.

Policija moli sve građane koji imaju bilo kakva korisna saznanja o nestalom 34-godišnjaku da se jave u najbližu policijsku stanicu ili na besplatan broj telefona 122.

(Mondo)