Srbija i Estonija odmjeravaju snage na EP u košarci, kakav je odnos na diplomatskom terenu?

Iako se na terenu nisu često susretale, Srbija i Estonija na diplomatskom polju imaju daleko bogatiju istoriju.

Kada košarkaši Srbije i Estonije večeras istrče na teren, u okviru Evropskog prvenstva koje se ove godine održava u četiri zemlje (Kipar, Finska, Letonija i Poljska), pažnja navijača i ljubitelja sporta biće usmjerena na igru i rezultat. A iza sportskog nadmetanja i suparništva, pitanja ko će biti bolji u trojkama, ko u zakucavanju i rampama, stoji priča o dvije države koje godinama grade bilateralne odnose i jačaju veze.

Iako se na terenu nisu često susretale, Srbija i Estonija na diplomatskom polju imaju daleko bogatiju istoriju. Međudržavni odnosi uspostavljeni su još 2001. godine, a susreti zvaničnika dvije države tokom proteklih godina potvrdili su namjeru obje strane da grade stabilne i sadržajne veze.

Od predsejdničkih i ministarskih posjeta do susreta na međunarodnim forumima, politički dijalog između dvije zemlje postepeno je jačao.

Podrška Srbiji na njenom evropskom putu

Na marginama 76. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, u septembru 2021. godine, tadašnji ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se sa estonskom ministarkom Evom Marijom Limec, istakao da su odnosi dvije zemlje dobri i bez otvorenih pitanja, a posebno se zahvalio Estoniji na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije.

Slične poruke razmijenjene su i u septembru 2024, kada se šef srpske diplomatije Marko Đurić sastao sa estonskim kolegom Margusom Tsahknom, koji je pozvao Srbiju da se u većoj mjeri uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU i naglasio da Estonija ostaje snažan podržavalac evropske budućnosti Zapadnog Balkana.

Još ranije, 2011. godine, tadašnji estonski ministar spoljnih poslova Urmas Paet boravio je u dvodnevnoj poseti Beogradu. Tom prilikom, Estonija je jasno izrazila političku podršku evropskim aspiracijama Srbije. Estonija se nije izjasnila kao saveznik samo deklarativno, već kroz konkretne inicijative i otvorenu podršku procesu evropskih integracija, što je još te 2011. godine potvrdio tadašnji estonski ministar.

Ekonomska saradnja

Spoljnotrgovinska razmjena je skromna, uz deficit na strani Srbije, kažu podaci objavljeni na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.

Tokom 2022. godine, ukupna robna razmjena iznosila je 35,7 miliona evra (izvoz 25 miliona evra, uvoz 10,7 miliona evra). U 2021. godini ukupna razmjena iznosila je 24,97 miliona evra.

Jačanje digitalne politike

Sa diplomatskog terena, saradnja se proširila na digitalni, a teme unapređenja bilateralne saradnje u oblasti digitalne politike, e-uprave i sajber bezbjednosti, često su se nalazile na stolu prilikom sastanaka zvaničnika.

Postoji potencijal za razvoj saradnje u oblasti informacionih tehnologija. Dvije estonske kompanije otvorile su svoje regionalne kancelarije u Beogradu: Civita – konsultantska firma, i Nortal – kompanija za stratešku primjenu visoke tehnologije. E-Governance Academy takođe ima predstavništvo u Beogradu.

Estonija, pionir u oblasti e-uprave, postala je uzor mnogima državama, uključujući i Srbiju, koja je kroz partnerstvo sa ovim firmama, posljednjih godina razvijala sopstvene digitalne servise i administrativne alate.

Srpski sportisti u Estoniji ostavili neizbrisiv trag

Preplitale su se veze dvije zemlje i na polju sporta, gdje su srpski igrači i treneri u prethodnim godinama ostavili vidljiv trag u estonskim klubovima. Košarkaš Branko Mirković, plejmejker poznat po sigurnoj ruci i čvrstoj igri, nosio je dres BC Kaleva iz Talina i osvajao titule, ponijevši i MVP priznanja finala estonske lige.

Na fudbalskim terenima, Marko Putinčanin je kao vezista unio borbenost i kreativnost u redove FCI Levadije, dok su Milan Mitrović i Luka Luković dodatno učvrstili srpski trag u tom klubu. Sa klupe je srpsku priču zaokružio trener Marko Savić, unoseći disciplinu i znanje koje su Levadiju vodili do trofeja.

Priznanja u oblasti filma i kulture

Tu su i formalni sporazumi u oblasti kulture, obrazovanja i sporta, a saradnja se već prepoznaje kroz pojedinačne primjere, poput snimanja srpsko-britanske serije "Besa" u Talinu 2021. godine, gdje su naši glumci Radivoje Bukvić, Milica Gojković i Miloš Timotijević privukli pažnju estonske javnosti, ili kroz učešće srpskih filmova na prestižnom festivalu Black Nights (PÖFF), jednom od najvećih u sjevernoj Evropi.

Na tom festivalu publika je imala priliku da vidi naslove poput "Leto kada sam naučila da letim", kom je pripala nagrada Evropske asocijacije filmova za decu (ECFA Award), uz obrazloženje žirija da je ECFA nagrada dodeljena "prelijepo snimljenom, višeslojnom filmu od odrastanju". U konkurenciji kratkih animiranih filmova prikazan je sprski film "O novcu i sreći” u režiji Ane Nedeljković i Nikole Majdaka mlađeg, a u Talinu su svoje mjesto našle i dve manjinske srpske kopridukcije: "Probudi me” u režiji Marka Šantića i "Tragovi" Dubravke Turić, a mediji su tada prenosili da je "estonska, ali i svjetska publika, imala priliku da upozna umetnički potencijal naše zemlje".

Ova oblast još čeka veće projekte, a zvaničan sporazum iz oblasti kulture, obrazovanja i sporta za sada stoji kao temelj koji čeka konkretnu nadogradnju.

Osnov za tu nadogradnju mogu biti baš ovakve utakmice jer, "Diplomatija kroz sport je najjača dimplomatija", glasi citat jednog od najuspešnijih sportskih menadžera.

