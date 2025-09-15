Danas pretežno sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Maksimalna temperatura vazduha biće od 24 do 29, u višim predjelima od 20 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar ujutru slab, u Hercegovini umjeren, promenljiv ili južnih smjerova, a tokom dana slab do umjeren i u skretanju na sjeverne smjerove.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutro je svježe i pretežno vedro, oko rijeka i po kotlinama maglovito.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac i Drinić devet, Han Pijesak 10, Gacko i Ribnik 11, Mrkonjić Grad, Čemerno i Bihać 12, Novi Grad 13, Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bileća, Kalinovik i Tuzla 14, Bijeljina, Foča, Srebrenica, Rudo, Sarajevo i Zenica 15, Višegrad 16, Zvornik 17, te Trebinje i Mostar 19 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Frekvencija saobraćaja jutros se pojačana na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, posebno u gradskim zonama, a uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Zadržavanja na graničnim prelazima nisu duža od 30 minuta.

Formiranje kolona i kraća čekanja mogu se očekivati na mjestima izvođenja sanacionih radova.

Iz AMS-a su napomenuli da će se danas od 18.00 časova na relaciji Prijedor-Knežica-Kozarska Dubica-granični prelaz Donja Gradina kretati vanredni prevoz većih dimenzija, te mole učesnike u saobraćaju da se pridržavaju uputstva policijskih službenika i tehničke pratnje.

Zbog radova izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija kolovoza magistralnih putnih pravaca Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, kao i na obilaznici oko Bijeljine. Radovi se izvode od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega se vozi usporeno, jednom saobraćajnom trakom.

Na dionicama Bileća-Deleuša i Gacko-Foča u mjestu Sastavci, zbog presvlačenja kolovoza, saobraćaj se odvija usporeno, uz zastoje do 30 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja, zbog radova, aktuelne su na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe, Gradiška-Čatrnja, na području Prijedora, zatim Dobro Polje-Miljevina, Bijeljina-Vršani, Srbac-Derventa, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje, te Gradiška–Nova Topola–Klašnice.

Zbog izlaska mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puteva izmjene u saobraćaju su na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari preko prevoja LJeskove vode, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Rudanka-Doboj.

Privremene obustave saobraćaje, zbog deminiranja, aktuelne su na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, kamenolom "Han Derventa" u opštini Pale, zatim na putnom pravcu Ustiprača–Novo Goražde, te Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići.

Usporeno, jednom trakom, zbog odrona, vozi se na regionalnom putu Bušletić-Zelinja u mjestu Donja Paležnica, a zbog klizišta, u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Do povremenih zastoja dolazi i na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a na putnom pravcu Prnjavor-Ukrina u Vijačanima iz istog razloga jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH radovi su aktuelni na dionici autoputa Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Konjic-Jablanica u blizini tunela Crnaja, Jablanica-Prozor u naseljima Duge i Mirci, Semizovac-Olovo i Jajce-Crna Rijeka.

Kada je riječ o prelasku granice, u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić, a granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do tri i po tone.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta teretna vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati preko graničnog prelaza Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom mogu prelaziti samo u noćnom terminu.

(Srna/MONDO)