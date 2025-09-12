Temperature do 28 stepeni, ali spremite kišobrane: U popodnevnim satima mogući pljuskovi

U BiH danas će biti pretežno sunčano vrijeme sa temperaturom vazduha do 28 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Sredinom dana biće sve toplije uz smjenu sunca i oblačnih perioda, a mjestimično je moguća kiša sa pljuskom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

STANJE NA PUTEVIMA

Kolovozi su jutros mjestimično vlažni na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, a na dionicama koje prolaze kroz usjeke postoji opasnost od odrona.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 20 do 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

U toku je sanacija kolovoza magistralnog puta Bijeljina-Šepak i Rača-Bijeljina, na obilaznici oko grada Bijeljina. Radovi će se izvoditi od 7.00 do 17.00 časova, zbog čega će se saobraćaj odvijati usporeno, jednom saobraćajnom trakom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Zbog sanacije kolovoza na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu M-I 114 Lapišnica-LJubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, na magistralnom putu Ustiprača – Novo Goražde, vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

U Federaciji BiH u toku su sanacije na magistralnom putu M-16 Jajce-Crna Rijeka, gdje se saobraćaj odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila, te na mostu na magistralnom putu Konjic–Jablanica, iza tunela Crnaja, gdje se saobraća takođe naizmjenično jednom trakom, uz semafore.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta A1 Podlugovi - Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Jablanica-Prozor, Posušje-prelaz Osoje i Semizovac-Olovo.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

U funkciji je i granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase, koja se preusmjeravaju se na novi most "Bratoljub" u Bratuncu i na prelaz Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova.

Srna/Mondo