Stiže i do 100 litara kiše: Izdato upozorenje zbog mogućih obilnih padavina

Stiže i do 100 litara kiše: Izdato upozorenje zbog mogućih obilnih padavina

Autor Dušan Volaš
0

Zbog prognoziranih obilnijih padavina, u naredna dva dana očekuje se rast vodostaja na većem dijelu vodnog područja rijeke Save u Federaciji BiH, posebno u gornjim dijelovima slivova Une, Vrbasa i Bosne, saopšteno je iz Agencija za vodno područje rijeke Save.

Stiže i do 100 litara kiše: Izdato upozorenje zbog mogućih obilnih padavina Izvor: Srna

S obzirom na očekivanu količinu padavina, lokalno i do 100 litara kiše po metru kvadratnom, moguća je pojava bujičnih voda i poplava u urbanom području.

U naredna dva dana prognozirano je vanredno hidrološko stanje zbog povišenih vodostaja, mogućeg lokalnog izlivanja vode, te poplava, posebno na području Unsko-sanskog, Srednjobosanskog, Zeničko-dobojskog i Kantona Sarajevo.

Iz ove agencije savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, dok je službama koje sprovode mjere zaštite, spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučen dodatni oprez.

SRNA

