Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

U cijeloj BiH danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 32 stepena Celzijusova.
Poslije podne moguća je slaba kiša ponegdje na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Vjetar će biti slab, sjevernog smjera, u Hercegovini jugo, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
Najviša temperatura vazduha biće od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusova.
Stanje na putevima
Kolovozi su pretežno suvi, a na dionicama u usjecima mogući su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.
Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.
Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.
Radi izvođenja bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu M-I 114 Lapišnica-Ljubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, potom u Bijeljini četiri, te u Doboju, Foči, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.
Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.
Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, na magistralnom putu Ustiprača – Novo Goražde, vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.
Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.
Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.
Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.
Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.
Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.
Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.
