Danas sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena

U cijeloj BiH danas će biti sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost sa temperaturom vazduha do 32 stepena Celzijusova.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Poslije podne moguća je slaba kiša ponegdje na istoku, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, sjevernog smjera, u Hercegovini jugo, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 24 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusova.

Stanje na putevima

Kolovozi su pretežno suvi, a na dionicama u usjecima mogući su odroni, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na magistralnom putu Gacko-Foča u mjestu Sastavci zbog sanacije kolovoza saobraćaj se odvija usporeno, uz kratkotrajne zastoje.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na magistralnom putu M-I 114 Lapišnica-Ljubogošta, na kamenolomu "Han Derventa", opština Pale od 12.00 do 16.00 časova, po potrebi u trajanju do dva puta po pet do sedam minuta.

U Srpskoj rođeno 17 beba U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, sedam djevojčica i 10 dječaka. Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, potom u Bijeljini četiri, te u Doboju, Foči, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog deminiranja na deminerskom zadatku "Gajevi 2", opština Novo Goražde, na magistralnom putu Ustiprača – Novo Goražde, vršiće se povremena polučasovna obustava saobraćaja od 8.00 do 15.00 časova.

Do povremenih zastoja od 7.00 do 17.00 časova dolazi na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina /Sijeračke stijene/ zbog sanacije klizišta.

Na regionalnom putu Kozarac-Mrakovica zabranjen je saobraćaj za teretna vozila, nosivosti preko 7,5 tona, zbog aktivnog klizišta na 9-tom kilometru.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

Radovi su aktuelni na dionici auto-puta Podlugovi-Sarajevo sjever, kao i na magistralnim putevima Semizovac-Olovo i Jablanica-Prozor.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za sva vozila do 3,5 tone ukupne mase.

(Srna)