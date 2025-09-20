logo
Služenje prve liturgije u Srpsko-ruskom hramu: Obustava saobraćaja u centru Banjaluke

Autor Dragana Božić
0

Odjeljenje za saobraćaj i puteve obavještava javnost da će u nedjelju, 21. septembra biti obustavljen saobraćaj u Gundulićevoj ulici, na dijelu od Ulice Olimpijskih pobjednika do Aleje Svetog Save u vremenu od 8.00 do 14.00 časova.

Obustava saobraćaja u nedjelju u Banjaluke Izvor: Glas Srpske

Obustava saobraćaja je potrebna zbog služenja prve svete arhijerejske liturgije u Srpsko-ruskom hramu.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane službenih lica MUP-a.

Da se za vrijeme trajanja obustave saobraćaja na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju pomenutim ulicama, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na alternativne pravce.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje.

(Mondo)

