"Dočekali smo i ovaj dan": Služena prva liturgija u Srpsko-ruskom hramu u Banjaluci

Služena prva liturgija u hramu koji je još u izgradnji

Izvor: SRNA/Milomir Savić

NJegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem blagoslovio je danas priložnike koji su pomogli izgradnju Srpsko-ruskog hrama Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci, podignutog kao znak zahvalnosti ruskom caru Nikolaju Romanovu za sve što je rusko narod učinio na zaštiti srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu.

"Dočekali smo i ovaj dan, da se služi prva liturgija u ovom hramu koji je u izgradnji", rekao je mitropolit Jefrem obraćajući se vjernicima nakon liturgije.

Vladika Jefrem je podsjetio da je grupa sveštenika i vjernika još prije 100 godina došla na ideju da se na ovom mjestu izgradi spomenik, ali se od toga odustalo i odlučeno je da se izgradi hram.

"Svi spomenici kada se podignu bivaju porušeni, a hramovi, ako i budu srušeni, uvijek budu obnovljeni", dodao je mitropolit Jefrem.

Prvoj Svetoj arhijerejskoj liturgiji u Srpsko-ruskom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Banjaluci prisustvovao je i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske kojem je Centralna izborna komisija BiH oduzela mandat.

Nakon liturgije pored hrama predviđeno je posluženje za visoke zvanice i vjerujući narod.

Liturgiju su služili mitropolit banjalučki Jefrem i episkop marčanski Sava uz sasluženje sveštenika Srpske pravoslavne crkve, a prisustvovali su ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov, narodni poslanici, zvaničnici grada Banjaluka i mnogobrojni vjernici.

Srpsko-ruski hram Preobraženja Gospodnjeg je impozantna građevina, stvorena u simboličnom ruskom arhitektonskom stilu.

Riječ je o zdanju sa pet kupola i posebnim zvonikom. U okviru hrama biće i srpsko-ruski kulturni i duhovni centar i biblioteka, gdje će se izučavati ruski jezik i bogata ruska književnost.

U hramu će biti tri oltara - Preobraženja Gospodnjeg, Simeona Mirotočivog i Svetog Save, te Svetih carskih mučenika Romanovih. Kao prototip hrama izabran je nekadašnji Hram Čuda arhangela Mihaila sagrađen 1358. godine, koji se nalazio u Kremlju, a porušen je nakon Oktobarske revolucije.

Srpsko-ruski hram gradi se u čast ruske carske porodice Romanov i predstavlja simbol volje srpskog naroda i bratskih odnosa sa Rusima. Temelji ove bogomolje osveštani su 17. septembra 2018. godine, a nekoliko dana kasnije gradilište je obišao i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

