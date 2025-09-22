Ispit skuplji za skoro 1.500 KM: Advokatska komora RS ukinula popust pripravnicima

Advokatska komora Republike Srpske ukinula je popust kod polaganja advokatskog ispita za pripravnike i stručne saradnike, tako da će svi budući kandidati za advokate plaćati jedinstvenu cijenu od 2.057 KM.

Izvor: Shutterstock



Naime, kandidati koji su najmanje tri godine radili kao advokatski pripravnici ili stručni saradnici kod advokata upisanih u Imenik Advokatske komore ranije su plaćali naknadu od 597,50 KM.

To je osporio Ustavni sud Republike Srpske u junu ove godine ocijenivši da se na ovaj način krši načelo ravnopravnosti i jednakosti.

Kako bi se uskladili sa sudom, Advokatska komora je odlučila da sada svi kandidati plaćaju 2.057,50 KM.

U odluci koja je usvojena prije nekoliko dana oni ponovo navode da su tu cijenu formirali na osnovu inflacije i povećanih troškova poslovanja, kao i rasta troškova koji prate organizovanje i polaganje advokatskih ispita.

Inače, inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke kojom se utvrđuje visina i naknada za polaganje advokatskog ispita, uputio je narodni poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga.

Međutim, to je bio samo dio primjedbi koje je imao. On je tvrdio da puna cijena ispita nema svoje pokriće, odnosno da je Komora tu cijenu odredila paušalno i po nečijem nahođenju. Ustavni sud je odbio da o tome raspravlja.

Sa druge strane, iz Komore su smatrali da pripravnici i stručni saradnici treba da uživaju olakšice jer advokati koji su ih angažovali redovno plaćaju članarinu i doprinose finansijskoj stabilnosti Advokatske komore Republike Srpske.

Da podsjetimo, ranije su svi kandidati plaćali naknadu od nepunih 600 KM. Tako je bilo sve do juna prošle godine kada je Izvršni odbor Advokatske komore podigao naknadu na čak 2.057,50 KM odnosno za 350 odsto.

(Capital)