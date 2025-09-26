Maraton obustavlja saobraćaj: Evo kuda u Banjaluci nećete moći automobilom

Zbog održavanja manifestacije "Banjaluka maraton – Banjalučki polumaraton" u nedjelju 28. septembra, biće obustavljen i izemijenjen režim saobraćaja u pojedinim dijelovima Banjaluke.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz Gradske uprave, saobraćaj će biti obustavljen od8.00 do 14.00 časova u ulicama:

-Teodora Koloktronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića.

U vremenu od 8.00 do 9.30 časova u ulicama:

-Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Gundulićeve ulice,

-Gundulićeva ulica,

-Gavre Vučkovića,

-Majke Jugovića,

-Krfska,

-Gavrila Principa, na dijelu od Ulice Stevana Bulajić (Krfska) do Ulice braće Jugović i

-Braće Jugovića, na dijelu od Ulice Gavrila Principa do Ulice vojvode Pere Krece.

U vremenu od 8.00 do 14.00 časova u ulicama:

-Vojvode Pere Krece,

-Ulica braće Jugović, na dijelu od ugla Ulice vojvode Pere Krece do Ulice od Zmijanja Rajka,

-Od Zmijanja Rajka,

-Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava,

-Sime i Ilije Partala i

-Jagarska ulica,na dijelu od Ulice Sime i Ilije Partalo do „Drvoprodeks“ i

-Ulici Jagare, na dijelu od „Drvoprodeks“-a do crkve u Karanovcu.

U vremenu od 8.00 do 14.00 časova u sledećim ulicama:

-Gavrila Principa, od Ulice Miloša Obilića do Ulice Branka Morače,

-Branka Morače,

-Skendera Kulenovića, na dijelu od Ulice Branka Morače do Duška Koščice i

-Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Duška Koščice do Bulevara cara Dušana.

U vremenu od 8.00 do 14.00 časova u:

-Ulici Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice olimpijskih pobjednika.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, dana 28. septembra u vremenu od 8.00 do 14.00 časova na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza biće izvršeno preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

–linije 1 i 6 se preusmjeravaju iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linije 3 i 3b se preusmjeravaju iz Bulevara vojvode Stepe Stepanovića lijevo na Bulevar Desanke Maksimović do kružnog toka i nazad,

–linije 8 , 9 i prigrdske linije prema jugu (Bočac, Kola) se preusmjeravaju iz Ulice Trive Amelice, Zapadnim tranzitom prema jugu,

–linija 9b se preusmjerava iz Bulevara vojvode Petra Bojovića pravo Istočnim tranzitom do kružnog toka i nazad,

–linije 10, 12, 13, 13a , 13 b, 13c, 39 i 39A se preusmjeravaju iz smjera sjevera iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

-na liniji 7, 13P i 19 autobusi se iz smjera sjevera preusmjeravaju u Ulicu Krajiških brigada do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom,

–linija broj 14 se preusmjerava tako da autobusi saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Bulevar Desanke Maksimovića, Bulevar Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Trive Amelice , Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–linija 14b se preusmjerava iz Bulevara vojvode Petra Bojovića, pravo Istočnim tranzitom ka Autobuskoj stanici,

–linija 17 neće saobraćati,

-na liniji 17A autobuse sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

–autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta,

–autobusi na linijama republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom srpske vojske i dalje postojećom trasom,

–autobusi na linijama republičkog prevoza preusmjeravaju se na Zapadni i Istočni tranzit.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenu od 8.00 do 14.00 časova na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, izvršiće se preusmjeravanje autobusa na Zapadni i Istočni tranzit.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.

Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje.