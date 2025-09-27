U Sarajevu je danas održano 18. izdanje međunarodne trke Race for the Cure, najvećeg događaja u Bosni i Hercegovini posvećenog borbi protiv raka dojke.
Na platou ispred Sarajevo City Centra hiljade učesnika, građana, porodica, zdravstvenih radnika i aktivista su se okupile kako bi skrenule pažnju na važnost prevencije, ranog otkrivanja bolesti i pružanja podrške oboljelima i njihovim porodicama.
Novac prikupljen kroz učešće i donacije usmjerava se za finansiranje preventivnih pregleda, psihološke pomoći i programa podrške oboljelima.
Race for the Cure 2025: Sarajevom zavladao mjesec roze vrpce (FOTO)
Ovaj događaj se obilježava širom svijeta, a oktobar je prepoznat i kao mjesec roze vrpce, simbola borbe protiv raka dojke.
