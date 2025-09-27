logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Race for the Cure 2025: Sarajevom zavladao mjesec roze vrpce (FOTO)

Race for the Cure 2025: Sarajevom zavladao mjesec roze vrpce (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
0

U Sarajevu je danas održano 18. izdanje međunarodne trke Race for the Cure, najvećeg događaja u Bosni i Hercegovini posvećenog borbi protiv raka dojke.

Race for the Cure U Sarajevu Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na platou ispred Sarajevo City Centra hiljade učesnika, građana, porodica, zdravstvenih radnika i aktivista su se okupile kako bi skrenule pažnju na važnost prevencije, ranog otkrivanja bolesti i pružanja podrške oboljelima i njihovim porodicama.

Novac prikupljen kroz učešće i donacije usmjerava se za finansiranje preventivnih pregleda, psihološke pomoći i programa podrške oboljelima.

Ovaj događaj se obilježava širom svijeta, a oktobar je prepoznat i kao mjesec roze vrpce, simbola borbe protiv raka dojke.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo rak dojke

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ