Race for the Cure 2025: Sarajevom zavladao mjesec roze vrpce (FOTO)

U Sarajevu je danas održano 18. izdanje međunarodne trke Race for the Cure, najvećeg događaja u Bosni i Hercegovini posvećenog borbi protiv raka dojke.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Na platou ispred Sarajevo City Centra hiljade učesnika, građana, porodica, zdravstvenih radnika i aktivista su se okupile kako bi skrenule pažnju na važnost prevencije, ranog otkrivanja bolesti i pružanja podrške oboljelima i njihovim porodicama.

Novac prikupljen kroz učešće i donacije usmjerava se za finansiranje preventivnih pregleda, psihološke pomoći i programa podrške oboljelima.

Ovaj događaj se obilježava širom svijeta, a oktobar je prepoznat i kao mjesec roze vrpce, simbola borbe protiv raka dojke.

