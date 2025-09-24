"Snima se": Policija u Sarajevu uvodi kamere na uniforme

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) počeće od sutra, 25. septembra, da nose takozvane "body" kamere na svojim uniformama tokom obavljanja redovnih dužnosti.

Izvor: MUP KS

Kako je saopšteno iz Uprave policije MUP-a KS, nakon ispunjenja svih pravnih i tehničkih pretpostavki, upotreba kamera će u potpunosti biti funkcionalna u patrolama svih osam policijskih uprava i u Jedinici za saobraćaj. Policijski službenici su i do sada sukcesivno počinjali sa primenom kamera, u skladu sa tehničkim opremanjem svake organizacione jedinice.

"Body" kamera je mini video-kamera koja se postavlja na uniformu, iznad pojasa, i snima prostor ispred policijskog službenika.

Prema propisanoj proceduri, policajac je dužan da obavesti osobu prema kojoj primenjuje ovlašćenja da se razgovor i postupanje snimaju.

"U izuzetnim slučajevima, kada obaveštavanje lica može ugroziti sigurnost policijskog službenika ili druge osobe, ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja, policajac može odložiti obavještenje. Čim navedene okolnosti prestanu, službenik će obavijestiti lice da se koristi 'body' kamera", pojašnjeno je iz policije.

Takođe, naglašeno je da će kamera biti isključena kada policijski službenik ne primjenjuje policijska ovlašćenja.

(Mondo)