Oficir koji je oborio francuski "miraž 2000" planira povratak na Pale

Autor Nikolina Damjanić
Nekadašnji oficir Vojske RS Aleksandar Studen, koji je 1995. iznad Pala oborio francuski 'miraž 2000', sada živi u Njemačkoj i planira povratak u svoju lokalnu zajednicu."

Srn2025-9-27_1138346_0.jpg Izvor: SRNA/ Maja Brčkalo

Predstavnici opštine Pale razgovarali su danas sa Studenom i o mogućnostima snimanja dokumentarnog filma o ovoj temi, jer je, prema mišljenju sagovornika, od neprocjenjive važnosti da se ovjekovječi ovaj istorijski događaj, saopšteno je iz Opštinske uprave.

U ugodnom razgovoru sa potpredsjednikom Skupštine opštine Pale Milošem Vukašinovićem i savjetnikom načelnika opštine Pale Markom Lazarevićem, Studen se prisjetio tih dana teških za srpski narod, ali i brojnih anegdota iz tog perioda, navodi se u saopštenju.

Studen je rekao da je iz Pribnja ispalio raketu koja je oborila čudo tehnologije i ponos NATO avijacije.

On je istakao da se na Palama osjeća najljepše i da ga je događaj iz 1995. godine identitetski odredio kao Paljanina, stoga planira da se u skorijem periodu nastani u ovoj lokalnoj zajednici.

Studen je porijeklom iz Like, nakon rata boravio je u Beogradu, a danas živi i radi u Njemačkoj.

(MONDO/Srna)

