Oficir koji je oborio francuski "miraž 2000" planira povratak na Pale

Nekadašnji oficir Vojske RS Aleksandar Studen, koji je 1995. iznad Pala oborio francuski 'miraž 2000', sada živi u Njemačkoj i planira povratak u svoju lokalnu zajednicu."

Predstavnici opštine Pale razgovarali su danas sa Studenom i o mogućnostima snimanja dokumentarnog filma o ovoj temi, jer je, prema mišljenju sagovornika, od neprocjenjive važnosti da se ovjekovječi ovaj istorijski događaj, saopšteno je iz Opštinske uprave.

U ugodnom razgovoru sa potpredsjednikom Skupštine opštine Pale Milošem Vukašinovićem i savjetnikom načelnika opštine Pale Markom Lazarevićem, Studen se prisjetio tih dana teških za srpski narod, ali i brojnih anegdota iz tog perioda, navodi se u saopštenju.

Studen je rekao da je iz Pribnja ispalio raketu koja je oborila čudo tehnologije i ponos NATO avijacije.

On je istakao da se na Palama osjeća najljepše i da ga je događaj iz 1995. godine identitetski odredio kao Paljanina, stoga planira da se u skorijem periodu nastani u ovoj lokalnoj zajednici.

Studen je porijeklom iz Like, nakon rata boravio je u Beogradu, a danas živi i radi u Njemačkoj.

