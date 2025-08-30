Umjesto Ćire, bicikli: Nekadašnja pruga Sarajevo–Pale postaje biciklistička staza (FOTO)

Nekadašnja uskotračna pruga Sarajevo–Pale, simbol povezivanja i razvoja, danas dobija novi život kao biciklistička staza.

Uskotračna pruga Sarajevo-Pale, nekada simbol povezivanja i razvoja, vijugala je kroz brdovite predjele prevozeći putnike, robu i priče iz jednog kraja u drugi, a danas, decenijama nakon što su vozovi "Ćiro" utihnuli, stara trasa dobija novi život i pretvara se u biciklističku stazu.

Biciklistička staza koja je u pripremi dužine oko 15 kilometara od Pala do Kozje ćuprije spajaće zajednice, promovisati turizam i čuvati sjećanje na jedno važno poglavlje prošlosti.

Riječ je o zajedničkom projektu gradova Istočno Sarajevo i Sarajevo, te opština Istočni Stari Grad, Pale i Stari Grad Sarajevo uz veliku podršku EU.

Izgradnja biciklističke staze, koja se privodi kraju, uključivala je sanaciju devet tunela, dva mosta, jednu obilaznicu, te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde.

Ovaj projekat donosi prostrane vidike, sigurne dionice i udobnu trasu namijenjenu svim ljubiteljima biciklizma, od istrajnih sportista, do opuštenih rekreativaca.

Vožnja će voditi kroz bujne pejzaže pored bistrih potoka i preko mostova, nudeći turistima nezaboravne prizore i mirne trenutke.

Nova biciklistička staza, koja prati korito rijeke Paljanske Miljacke, nije samo funkcionalna veza između gradova već i privlačna turistička atrakcija koja će oživjeti uspavane kutke i udahnuti novu energiju cijelom području.

PRERAST - KAMENI MOST U KANJONU PALJANSKE MILJACKE

Nedaleko od nekadašnje željezničke stanice Pale, kroz tunele i trasom pruge, na dva kilometra nalazi se Prerast - kameni most u kanjonu Paljanske Miljacke i predstavlja stijenski luk, koji se formirao uticajem vjetra i vode.

Ovaj kameni most, osim turističkog, ima i istorijski značaj jer postoji i slika nepoznatog autora ovog prirodnog fenomena iz 1785. godine.

Najljepši dio Miljacke, osim njenog izvorišta, jeste kanjon koji se proteže od Stanice Pale do Dovlića, gdje se sastaju Mokranjska i Paljanska Miljacka, paralelno uz nekadašnju trasu uskotračne pruge Sarajevo-Pale.

Svi posjetioce moći će vidjeti skrivenu među zelenilom staru devastiranu željezničku stanicu Dovlići, mali, ali značajan svjedok vremena kada su vozovi povezivali Sarajevo i Pale.

Iako sada bez zvuka lokomotive, stanica čuva duh prošlih putovanja i postaje zanimljiva tačka na budućoj biciklističkoj stazi.

