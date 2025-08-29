logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Upozorenje Civilne zaštite: Moguće poplave u Kantonu Sarajevo

Upozorenje Civilne zaštite: Moguće poplave u Kantonu Sarajevo

Autor Dragana Božić
0

Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog mogućih poplava usljed najavljenih obilnih kišnih padavina koje se očekuju tokom noći i sutra.

Upozorenje na moguće poplave u Kantonu Sarajevo Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Kako bi se zaštitili život, zdravlje i imovina, Kantonalna uprava civilne zaštite poziva sva pravna i fizička lica da odmah, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu preventivne mjere zaštite od bujičnih poplava.

Prethodno je federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za teritoriju BiH, navodeći da se očekuju obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu bi za kraći vremenski period moglo pasti od 15 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i do 60 litara.

Ove padavine mogu izazvati bujične poplave, plavljenje imovine, prekide u saobraćaju, poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom, te otežane uslove vožnje. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo Civilna zaštita upozorenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ