Upozorenje Civilne zaštite: Moguće poplave u Kantonu Sarajevo

Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo izdala je upozorenje zbog mogućih poplava usljed najavljenih obilnih kišnih padavina koje se očekuju tokom noći i sutra.

Kako bi se zaštitili život, zdravlje i imovina, Kantonalna uprava civilne zaštite poziva sva pravna i fizička lica da odmah, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu preventivne mjere zaštite od bujičnih poplava.

Prethodno je federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje za teritoriju BiH, navodeći da se očekuju obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, pri čemu bi za kraći vremenski period moglo pasti od 15 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, a lokalno i do 60 litara.

Ove padavine mogu izazvati bujične poplave, plavljenje imovine, prekide u saobraćaju, poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom, te otežane uslove vožnje.

