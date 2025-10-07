logo
Nova umjetnička instalacija: Gospodsku ulicu krase citati velikih književnika i mislilaca (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić
U banjalučkoj Gospodskoj ulici postavljena je nova umjetnička instalacija koja ovu poznatu šetališnu zonu krasi citatima velikih svjetskih književnika, mislilaca i pedagoga.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Instalacija je postavljena tokom vikenda, povodom Svjetskog dana učitelja, a simbolično uvodi i obilježavanje Nedjelje djeteta.

Šetači u centru grada sada mogu pročitati inspirativne poruke o znanju, učenju i djetinjstvu, među kojima su i misli poznatih autora poput Pupina, Nelsona Mendele, Tolstoja, Aristotela, Andrića, i Dositeja Obradovića.

Ideja instalacije je da se kroz umjetnički izraz oda priznanje prosvjetnim radnicima i važnosti obrazovanja, ali i da se podsjeti na značaj djetinjstva, igre i radoznalosti u učenju.

