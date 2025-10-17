Od spontanog aktivizma do udruženja: Pokret za bezbjednija i ljepša igrališta u Banjaluci

Grupa roditelja iz Banjaluke, koja je prije izvjesnog vremena započela borbu za uređenje dotrajalog dječijeg igrališta u ulici Carice Milice, odlučila je da ojača i omasovi svoje djelovanje, te su registrovali udruženje “Partnerstvo za bolju Banjaluku”.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Svakodnevno im se pridružuju novi roditelji koji insistiraju da se gradske vlasti ažurnije i odlučnije posvete obnovi postojećih igrališta u Banjaluci koja su u lošem stanju, kao i izgradnji novih.

Takođe, zalažu se i za druga pitanja koja se tiču najmlađih sugrađana, poput cijene vrtića, uslova boravka i rada u predškolskim ustanovama i slično.

Prema riječima Nine Radić, predsjednice udruženja, ideja o registraciji je proistekla iz borbe za rekonstrukciju igrališta u Ulici Carice Milice, a kada su uvidjeli da pojedinačni dopisi, urgencije i zahtjevi za djelovanjem nadležnih službi u gradu ne daju rezultate.

Podsjeća da se u konkretnom slučaju radi o igralištu starom 70 godina koje je zapušteno i nebezbjedno, te su se dešavale i povrede djece.

U Partnerstvu za bolju Banjaluku sada se trude da, kao pravno lice, ostvare snažniji institucionalni uticaj.

“Naš očaj zbog maćehinskog odnosa Gradske uprave Banjaluka prema našem problemu, a koji je trajao pune četiri godine, vremenom se pretvorio u jedan živ i raznovrstan, kontinuiran pokret svih roditelja u Banjaluci koji imaju djecu mlađu od 10 godina. Primarna ideja bila je da sredimo, uz pomoć donacija, naše igralište, ali su roditelji iz svih drugih naselja u našoj ideji vidjeli šansu i za igrališta gdje se igraju njihova djeca”, poručila je Radić.

Dodaje da im se roditelji svakodnevno javljaju, ali i donatori koji su počeli da iz privatnih sredstava obnavljaju dijelove igrališta.

“Srećni smo zbog činjenice da postoje društveno i moralno odgovorni pojedinci koji žele da se aktivno uključe u našu priču. Veliku podršku nam daju i mediji. Vjerujemo da je ovo početak, da ćemo napraviti još mnogo toga ali i pokrenuti kritičku masu i istrajati u realizaciji zajedničkih ciljeva”, istakla je Radić.