logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U Glamoču održani 17. „Dani glamočkog krompira“: Rekordan broj izlagača i takmičenje za najteži krompir 1

U Glamoču održani 17. „Dani glamočkog krompira“: Rekordan broj izlagača i takmičenje za najteži krompir

Autor N.D. Izvor RTRS
1

U Glamoču su danas počeli 17. „Dani glamočkog krompira“, manifestacija koja ove godine bilježi rekordni broj izlagača i ukupno 70 izlagačkih štandova.

293780.jpg Izvor: RTRS

Centralni događaj festivala bilo je takmičenje za najteži krompir, a titulu pobjednika odnio je Luka Ubović iz Glamoča, čiji je krompir težio 2.193 grama, piše RTRS.

Drugo mjesto osvojio je Ahmet Kovačević sa krompirom od 1.982 grama, dok je treće mjesto pripalo Jasminu Vidimliću čiji je krompir imao 1.942 grama. Nagrade su obezbijedile Opština Glamoč – 300 KM za prvo, 200 KM za drugo i 100 KM za treće mjesto.

Posjetioci su mogli uživati i u kulturno-umjetničkom programu, a nastupilo je KUD „Budućnost“ iz Glamoča, dodajući manifestaciji dodatnu svečanost i zabavu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Glamoč krompir

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Nisam sigurna kako jedna zemlja može držati samo 100 milijuna kg krompira u rezervi, kada su zakonski obvezni obezbjediti svu neophodnu prehranu za sve svoje državljane, pogotovu u ovom neizvjesnom dobu!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ