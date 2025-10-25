U Glamoču održani 17. „Dani glamočkog krompira“: Rekordan broj izlagača i takmičenje za najteži krompir

U Glamoču su danas počeli 17. „Dani glamočkog krompira“, manifestacija koja ove godine bilježi rekordni broj izlagača i ukupno 70 izlagačkih štandova.

Izvor: RTRS

Centralni događaj festivala bilo je takmičenje za najteži krompir, a titulu pobjednika odnio je Luka Ubović iz Glamoča, čiji je krompir težio 2.193 grama, piše RTRS.

Drugo mjesto osvojio je Ahmet Kovačević sa krompirom od 1.982 grama, dok je treće mjesto pripalo Jasminu Vidimliću čiji je krompir imao 1.942 grama. Nagrade su obezbijedile Opština Glamoč – 300 KM za prvo, 200 KM za drugo i 100 KM za treće mjesto.

Posjetioci su mogli uživati i u kulturno-umjetničkom programu, a nastupilo je KUD „Budućnost“ iz Glamoča, dodajući manifestaciji dodatnu svečanost i zabavu.