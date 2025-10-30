Obustavljena nastava u Goraždu nakon što je pas napao dječaka, građani podnijeli krivične prijave

Na području Bosansko-podrinjskog kantona danas i sutra sprovodi se mjera uklanjanja pasa lutalica zbog čega je kantonalna Vlada oldučila da u svim osnovnim i srednjim školama u Goraždu obustavi nastavu.

Izvor: Shutterstock

Odluka je donesena na zahtjev roditelja i nastavnog osoblja, uz obrazloženje da je narušena bezbjednosna situacija i da psotoji uznemirenost među učenicima i građanima.

Pas lutalica je u utorak, 28. oktobra u blizini gradske dvorane u popodnevnim časovima napao dijete i izgrizao ga po lice, te mu nanijelo teške povrede.

Prema navodima medija, osmogodišnji dječak je na liječenju u Kantonalnoj bolnici Goražde. Napad je izazvao talas ogorčenja i straha među građanima koji su juče organizovali proteste pred zgradom Gradske uprave te Vlade BPK.

U međuvremenu, građani Goražda su na adresu Tužilaštva BPK i MUP-a BPK dostavili krivičnu prijavu protiv NN lica zbog nesavjesnog rada u službi, izazivanja opšte opasnosti i ugrožavanja bezbjednosti građana.