Promjena vremena: Od ponedjeljka sunčano i toplije

Promjena vremena: Od ponedjeljka sunčano i toplije

Autor N.D. Izvor SRNA
Toplije vrijeme uz brzo topljenje snijega Republiku Srpsku očekuje od ponedjeljka, 24. novembra.

Prognoza vremena za RS Izvor: Shutterstock

Nakon pretežno vedrog i vrlo hladnog jutra uz jači mraz i maglu oko rijeka i po kotlinama, tokom dana uslijediće porast temperature vazduha uz sunčane periode i postepeno naoblačenje od zapada, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu i zapadu u drugom dijelu dana i uveče počeće kiša. Takođe, počeće da duva i jača južni vjetar.

Minimalna temperatura vazduha od minus 10 do minus tri, na jugu do dva, u višim krajevima od minus 13 stepeni Celzijusovih, a maksimalna od četiri do 11, u višim predjelima i mjestima sa maglom od nula.

Vjetrovito sa jačom kišom na zapadu i jugu najavljeno je za utorak, 25. novembra, kada se istoku u prvom dijelu dana očekuje i znatno toplije.

Duvaće jak do olujni južni vjetar koji će otopiti većinu snježnog pokrivača, osim na višim planinama.

Poslije podne i uveče jače padavine će se premještati ka istoku, vjetar će oslabiti i zahladiće. Na zapadu će kiša nakratko preći u susnježicu i snijeg.

Maksimalna temperatura vazduha od sedam stepeni na zapadu do 16 na istoku. Tokom dana će zahladiti i minimalna temperatura biće uveče od nula na zapadu do osam stepeni Celzijusovih na istoku, na jugu oko 10 stepeni.

Oblačno i svježije biće u srijedu, 26. novembra, ponegdje će padati slaba kiša, a na planinama slab snijeg.

Krajem dana na istoku i jugu očekuju se jače padavine, padaće susnježica i snijeg, a na jugu kiša.

Minimalna temperatura vazduha od minus dva do četiri, na jugu do osam, a maksimalna od četiri do osam, na jugu do 13, u višim predjelima od nula.

