Mjesec mira, praštanja i posta: Danas počinje Ramazan

Ramazan se doživljava kao mjesec duhovne budnosti, period u kojem se vjernik svjesno vraća osnovama vjere, pojačava molitvu, učenje i razumijevanje Kurana i nastoji da popravi odnos prema sebi i prema drugima.

Izvor: Shutterstock/hikrcn

Za vjernike islamske vjere danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec za muslimane širom svijeta. Njime se obilježava dan kad je Kuran, sveta knjiga Islama, bila otkrivena proroku Muhamedu.

Ramazan i period posta poštuju se čitavog mjeseca i predstavljaju jedan od Pet stubova Islama, osnovnih dužnosti čijem izvršavanju svi muslimani treba da teže, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Ramazan se doživljava kao mjesec duhovne budnosti, period u kojem se vjernik svjesno vraća osnovama vjere, pojačava molitvu, učenje i razumijevanje Kurana i nastoji da popravi odnos prema sebi i prema drugima.

Post se smatra jednim od stubova islama, a podrazumijeva potpuno uzdržavanje od hrane, pića i tjelesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca.

Ramazanski bajram proslaviće se 20. marta

Trenuci zajedništva koji okupljaju porodice, komšije i prijatelje najviše se osjećaju tokom iftara, večernjih obroka. Ti trenuci radosti i dijeljenja trpeze simbolizuju jedinstvo zajednice i toplinu doma.

Kroz trideset dana posta, vjernici se pripremaju za krunu ovog duhovnog putovanja - Ramazanski bajram, praznik koji slavi pobjedu nad sopstvenim slabostima i trijumf mira i ljubavi.

Ramazanski bajram vjernici islamske vjere ove godine proslaviće 20. marta.

Šta se jede tokom Ramazana

Tokom Ramazana, muslimani jedu u dva perioda: prije zore (sahur) i nakon zalaska sunca (iftar).

Sahur: Obrok prije zore koji treba biti bogat i hranljiv kako bi pomogao vjernicima da izdrže tokom dana. Obično se jedu namirnice koje pružaju dugotrajnu energiju, poput hljeba, jogurta, voća, povrća i proteina.

Iftar: Obrok nakon zalaska sunca kojim se završava post. Tradicionalno, iftar počinje sa nekoliko datula i vodom, jer se vjeruje da je to način kako je to radio poslanik Muhamed. Nakon toga se obično služe supa, meso, pilav, salate i razne vrste slatkiša, kao što su baklava ili kadaif. U mnogim muslimanskim zemljama, iftar je i prilika za zajedničke obroke sa porodicom i prijateljima.

Kako se pozdravlja tokom Ramazana

Tokom Ramazana, muslimani se često pozdravljaju sa "Ramazan Šerif Mubarek Olsun" (na turskom) ili "Ramazan Mubarak" (na arapskom), što znači "Blagoslovljen Ramazan" ili "Srećan Ramazan".

Ovaj pozdrav se koristi kako bi se uputile najbolje želje za zdravlje i duhovno blagostanje tokom svetog mjeseca.

Takođe, u nekim muslimanskim zemljama koristi se i pozdrav "Eid Mubarak" koji se izgovara na kraju Ramazana, u vrijeme kada se slavi Bajram (Eid al-Fitr), koji označava završetak posta.

(Blic/MONDO)