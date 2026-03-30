Tri godine kasnije prvi ozbiljan korak: UNESCO raspisao tender za izgradnju Centra kulturnih i kreativnih industrija

Iz Gradske uprave saopšteno je da Banjaluka uskoro dobija Centar kulturnih i kreativnih industrija, nakon što je Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO raspisala tender za njegovu izgradnju.

"Naime, naš grad će na lokaciji nekadašnje tržnice u naselju Lazarevo dobiti savremen objekat namijenjen umjetnicima i profesionalcima iz oblasti filma, muzike, grafičkog dizajna i drugih kreativnih industrija. Budući centar biće izgrađen kao višenamjenski prostor na tri etaže, sa koncertnom i multimedijalnom dvoranom, studijima za muzičku i video produkciju, salom za ples, kao i prostorom za edukaciju i mentorske programe", stoji u objavi na sajtu Gradske uprave.

Kako su naveli, planirani kapaciteti omogućiće održavanje različitih kulturnih događaja, od predstava i projekcija do radionica i stručnih obuka, zbog čega ovaj projekat, kako tvrde, predstavlja značajan iskorak u razvoju kulturne infrastrukture i otvara nove mogućnosti za produkciju i plasman kulturnog sadržaja.

"Inače, riječ je o višemilionskoj investiciji koja se realizuje u saradnji Grada Banje Luke i Evropske unije uz podršku podršku UNESCO-a i očekuje se da ovaj centar postane novo žarište kulturnog života, mjesto susreta, stvaralaštva i profesionalnog razvoja, posebno za mlade koji žele da grade karijeru u kreativnim industrijama", objavila je GU Banjaluka.

Svi zainteresovani, tender mogu pronaći na ovom linku.

Podsjećamo, izgradnju ovog kulturnog centra gradonačelnik Draško Stanivuković najavio je u novembru 2023. godine, kada je rekao da radovi počinju na proljeće 2024. godine.

Od tada, jedino što je urađeno na ovoj lokaciji je rušenje starog objekta "zelene" pijace koji je godinama bio zapušten, a i to se desilo tek u oktobru 2024. godine, a ne u proljeće kako je prvobitno najavljeno.

