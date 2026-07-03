Ljekari i stomatolozi u Livanjskom kantonu najavili kolektivno podnošenje otkaza

Ljekari i stomatolozi u Livanjskom kantonu najavili su da će 6. jula kolektivno podnijeti otkaze zbog najnižih plata u Federaciji BiH.

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Ljekari i stomatolozi u Livanjskom kantonu najavili su da će u ponedjeljak, 6. jula, kolektivno podnijeti otkaze zbog niskih plata.

Iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH istakli su da se ljekari i stomatolozi u Livnu i ostatku Livanjskog kantona nalaze u situaciji koja je prešla prag izdržljivosti i postala alarmantna prijetnja po održivost čitavog zdravstvenog sistema.

Ljekari u Livnu imaju najnižu satnicu i koeficijente u cijeloj Federaciji BiH, te samim time i najniže plate.

Iz Saveza pitaju vladajuće strukture u FBiH da li zdravlje građana u Livnu manje vrijedi od onih u ostatku Federacije?

Ukoliko vladajući tokom naredne sedmice ne riješe ovaj problem, ne izjednače prava i plate ljekara sa njihovim kolegama u ostalim dijelovima FBiH i ne ponude konkretna rješenja za veliki problem nedostatka kadra, Savez strukovnih sindikata upozorava da će pacijenti biti prepušteni sami sebi.