Potvrda iz CIK-a: Izborni materijal prevoziće Oružane snage BiH

Izborni materijal za lokalne izbore u BiH biće transportovan vozilima Oružanih snaga BiH potvrđeno je iz Centralne izborne komisije.

Izvor: Elman Omić, Anadolija

U CIK BiH pojašnjavaju da su se zbog zbog situacije uzrokovane poništenjem Odluke CIK BiH o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - transporta izbornog materijala, a imajući u vidu, pored ostalog, i odredbe člana 1.11. Izbornog zakona BiH prema kojem su svi organi vlasti na svim nivoima i zvaničnici u Bosni i Hercegovini i diplomatsko konzularnim predstavništvima BiH obavezni pomagati organima nadležnim za sprovođenje izbora - Centralna izborna komisija BiH 5. septembra za podršku obratila Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

"Od Ministarstva odbrane BiH zatraženo je odobrenje upotrebe kamiona i kombi vozila Ministarstva odbrane BiH za transport izbornog materijala za Lokalne izbore 2024. godine od Skladišta Centralne izborne komisije BiH u Istočnom Sarajevu do gradova/opština u Bosni i Hercegovini, i povrat nazad do Skladišta Centralne izborne komisije BiH. Napominjemo, da se navedeni transport odvija uz policijsku pratnju, uz prisustvo službenika Centralne izborne komisije BiH koji je zadužen za primopredaju materijala koji se transportuje, te da se transport odvija od Skladišta Centralne izborne komisije BiH do sjedišta opštinskih/gradskih izbornih komisija koje su smještene u zgradama opština/gradova bez dolaska na biračka mjesta", sapošteno iz CIK-a BiH.

Navode da jke Centralna izborna komisija BiH primila odluku Zukana Heleza, ministra odbrane Bosne i Hercegovine o pozajmici resursa ovog ministarstva što će biti realizovano i detaljno uređeno kroz zaključivanje Ugovora o pozajmici. U skladu s Planom dostave izbornog materijala biće realizovana tri dostavna ciklusa u periodu od 29.09. do 14.10.2024. godine.

(MONDO)