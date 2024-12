Potpuno rasulo u bijeljinskom Demosu: Više od 200 članova prešlo u SNSD

Više od 200 članova bijeljinskog DEMOS-a prešlo je u SNSD i njima su večeras na radnom sastanku u Dvorovima kod Bijeljine uručene članske karte i predstavljeni planovi za naredni period.

Izvor: Srna/Radenko Kuprešak

Predsjednik Gradskog odbora SNSD Bijeljina Bojan Savić poželio je dobrodošlicu novim članovima, istakavši da svako ko pristupi ovoj stranci preuzima odgovornost da će kontinuirano raditi.

"Svako ko pristupi SNSD-u preuzima jednu vrstu odgovornosti – odgovornost je ono što smo rekli i čega se pridržavao, da ćemo raditi i u godini koja nije izborna. Još jedan princip je povećanje transparentnosti u radu, posebno kad su u pitanju imenovana lica i funkcioneri. Jako je važna i poruka jedinstva, sabornosti i okupljenosti oko institucije i podrške našem predsjedniku", rekao je Savić nakon sastanka.

On je istakao da posljednji događaji ove sedmice šalju poruke koje dijele narod, te dodao da će SNSD u Bijeljini istrajati na postavljanju suštinskih pitanja.

"To nije ono što je potrebno Republici Srpskoj, to nije ono što je potrebno Bijeljini i Semberiji. Jako je važno da se borimo protiv tih podjela i to ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu. Medijski cirkus i ovaj politički rijaliti i populizam će proći, ali mi kao organizacija ćemo nastaviti u Bijeljini da postavljamo pitanja koja su sama suština, a to je - gdje se troše sredstva?", rekao je Savić.

On je naglasio da će nastaviti da pozivaju institucije da rade svoj posao, te upitao kada će nadležni gradski organi postupiti po presudi Ustavnog suda Republike Srpske i koji su naredni koraci?

"Sve ovo što se dešava je očigledan pokušaj skretanja pažnje sa nezakonistosti u radu koja je na sceni u Bijeljini", rekao je Savić.

Milan Dakić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, istakao je da zbog posljednjih dešavanja u DEMOS-u svoj politički život nije mogao dalje da vidi u toj stranci.

"Nisam želio da učestvujem u svemu što se dešava i zato sam odlučio preći u SNSD. Mislim da kroz moj politički život u SNSD-u mogu više pomoći svojoj Bijeljini, građanima i onim ljudima koji me već 20 godina biraju. Treba to povjerenje opravdati, vratiti, biti uz građane, a ja sam to odlučio dalje da radim u SNSD-u", rekao je Dakić nakon sastanka.

On je dodao da je, zajedno sa njim, istu odluku donio i veliki broj članova DEMOS-a, a mnogi od njih su bili na izbornoj listi.

"Među onima koji su odlučili svoj politički put nastaviti zajedno sa mnom u SNSD-u su i predsjednici mjesnih odbora, članovi izbornog štaba, određeni broj ljudi koji su bili na listama", rekao je Dakić.

Iz SNSD-a Bijeljina su poručili da nastavljaju da jačaju organizaciju, a da će izabrani predstavnici raditi na popravljanju standarda građana kroz inicijative i prijedloge.

Izrazili su nadu da će bez daljeg odlaganja doći do konstituisanja Skupštine grada.

(Srna)