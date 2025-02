"Ovo je najveća kriza od kraja rata, Srbija i RS u teškoj situaciji": Oglasio se Ivica Dačić, Vučić ide kod Dodika

Ivica Dačić oglasio se nakon završene hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Izvor: Fonet

Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obratio se javnosti nakon završene hitne sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost. Predsjedavao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je krenuo za Banjaluku kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika koji je danas prvostepeno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine.

"Ova kriza je rezultat opšteg napada na Republiku Srpsku, s ciljem njenog redefinisanja i nestanka. Taj napad je uperen protiv interesa srpskog naroda. Pozivamo na jedinstvo i zajedništvo cijelog srpskog naroda i svih političkih partija i u Republici Srpskoj i u Srbiji", rekao je Ivica Dačić.

On je rekao i da je na sjednici Saveta iskazano protivljenje miješanju stranaca u BiH jer je upravo to dovelo do ove situacije.

Dačić je naglasio da je velika zabrinutost zbog presude predsjedniku Republike Srpske, ali da je najvažnija smirenost u reagovanju.

Dačić je istakao da Srbija poziva na poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i na prekid daljeg urušavanja tog sporazuma, koji je prekinuo rat u BiH.

Sjednici Saveta za nacionalnu bezbednost prisustvovali su i premijer u ostavci Miloš Vučević, ministar pravde Maja Popović, ministar odbrane Bratislav Gašić, ministar spoljnih poslova Marko Đurić, načelnik Generalštaba Milan Mojsilović, predsednica Skupštine Ana Brnabić, direktor BIA Vladimir Orlić.

