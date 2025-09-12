Brisel upozorava: Bez Plana reformi do kraja septembra, BiH gubi dio sredstava iz Plana rasta

Evropska komisija ocijenila je da je reformska dinamika u BiH zastala, da ima samo nekoliko pozitivnih koraka, rečeno je na osmom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH u Sarajevu.

Izvor: Profimedia/Edwin Remsberg / VWPics

Komisija je pozdravila usvajanje Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o graničnoj kontroli i Strategije o integrisanom upravljanju granicom, kao i saradnju BiH sa Fronteksom, Evrodžastom i Evropolom, saopšteno je iz Direkcije za evropske integracije BiH.

Nadležne vlasti su pozvane da hitno preduzmu mjere iz Preporuke iz 2022. godine i ispune 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja iz 2019. godine Poseban naglasak dat je potrebi hitnog usvajanja zakona o sudovima BiH i zakona o Visokom sudskom i tužilačkom Savjetu u skladu sa standardima EU i mišljenjima Venecijanske komisije, kao i imenovanju glavnog pregovarača, pregovaračkog tima i koordinatora BiH za IPA fondove.

Iz Direkcije su naveli da je zatraženo i hitno imenovanje sudija Ustavnog suda BiH, uz konstataciju da su "njegove odluke konačne i obavezujuće", Komisija je pozvala na usvajanje zakona o finansiranju političkih stranaka i sprovođenje ustavnih i izbornih reformi, naročito u dijelu koji se odnosi na implementaciju presuda Evropskog suda za ljudska prava.

Ukazano je i na potrebu brze implementacije Revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina, unapređenje upravljanja migracijama, borbu protiv korupcije i osiguranje slobode medija i zaštite novinara. Delegacija BiH je informisala Evropsku komisiju o problemima prevoznika i profesionalnih vozača iz BiH u EU, te najavila inicijativu za povećanje izvoznih kvota za kalifornijsku pastrmku.

Predočena je i usvojena zakonska regulativa u oblasti energetike, intelektualne svojine, kao i usvajanje Strateškog plana za ruralni razvoj.

Evropska komisija je poručila da, ukoliko Plan reformi BiH ne bude dostavljen do kraja septembra, slijedi smanjenje finansijske alokacije za dodatnih 10 odsto iz Plana rasta za zapadni Balkan. Kako su naveli, bez Plana reformi neće biti moguća procjena investicionih projekata iz Investicionog okvira za zapadni Balkan, koji se finansira putem Instrumenta za reforme i razvoj.

Naglašena je potreba izmjene zakona o konkurenciji i državnoj pomoći, a apelovano je na usvajanje niza strategija na nivou BiH, uključujući strategiju ribarstva, razvoja nauke, pametne specijalizacije i regionalnog razvoja, kao i uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeve 112 i donošenje zakona o elektronskim komunikacijama i medijima.

Komisija je pozdravila i napore u otklanjanju diskriminatorskih praksi u oblasti lijekova u četiri kantona Federacije BiH, te pridruživanje BiH Evropskom savezu za praksu i pokretanje programa za ovlašćene ekonomske operatore.

(Srna)