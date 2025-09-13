logo
Dodik: U Federaciji nema mjesta ni za mrtve Srbe 2

Autor Vesna Kerkez
Milorad Dodik istakao je da se zna da za Srbe nema života u Federaciji BiH, a da nakon skrnavljenja pravoslavnog groblja kod Zenice sada svi i u Evropi znaju da ni za mrtve tamo nema mjesta.

dodik o skrnavljenju srpskog groblja u zenici Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je upozirio da je to slika današnje BiH, slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma koji dolaze iz Sarajeva.

"Koliko mrzite žive, kada mrtvim Srbima skrnavite grobove? O kom suživotu govorite, kada mrtvima ne date da počivaju u miru?", upitao je Dodik u objavi na mreži "Iks".

Dodik je dodao da je 60 krstova srušeno na groblju u selu Pečuj, pored Zenice, i da nema nijedne riječi osude, izvinjenja, pokajanja od bošnjačkih političara.

Na pravoslavnom groblju u selu Pečuj, dva kilometra od centra Zenice, uništeno je 60 nadgrobnih spomenika.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović izjavio je da se na fotografijama porušenih spomenika može vidjeti da je počinjen vandalizam uz upotrebu fizičke snage.

(Srna)

Milorad Dodik groblje Zenica

Mare

Dodik, ljudi pogotovo mladi putuju po Federaciji i oni po RS. Ne trebaju nam vaše svađe, smicalice, podvale, mi i bez novca smo srećniji nego vi sa milionima. Ko ne želi saradnju i ekonomski rast neka podnese ostavku

zole

@Mare one spomenike su mladi i porušili koji bi putovali

