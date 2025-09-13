Dodik: U Federaciji nema mjesta ni za mrtve Srbe

Milorad Dodik istakao je da se zna da za Srbe nema života u Federaciji BiH, a da nakon skrnavljenja pravoslavnog groblja kod Zenice sada svi i u Evropi znaju da ni za mrtve tamo nema mjesta.

Izvor: Borislav Zdrinja

Dodik je upozirio da je to slika današnje BiH, slika netrpeljivosti, mržnje i islamskog radikalizma koji dolaze iz Sarajeva.

"Koliko mrzite žive, kada mrtvim Srbima skrnavite grobove? O kom suživotu govorite, kada mrtvima ne date da počivaju u miru?", upitao je Dodik u objavi na mreži "Iks".

Dodik je dodao da je 60 krstova srušeno na groblju u selu Pečuj, pored Zenice, i da nema nijedne riječi osude, izvinjenja, pokajanja od bošnjačkih političara.

Na pravoslavnom groblju u selu Pečuj, dva kilometra od centra Zenice, uništeno je 60 nadgrobnih spomenika.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović izjavio je da se na fotografijama porušenih spomenika može vidjeti da je počinjen vandalizam uz upotrebu fizičke snage.

(Srna)