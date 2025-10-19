logo
Grmuša: Politika Srpske mora biti akcija, a ne reakcija na Šmita

Grmuša: Politika Srpske mora biti akcija, a ne reakcija na Šmita

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.ba
0

Pravnik Milko Grmuša poručio je da politika Republike Srpske mora biti usmjerena na stvarne potrebe naroda, a ne vođena kao reakcija na djelovanje Kristijana Šmita, za kojeg tvrdi da nije legitimni visoki predstavnik.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Šmit je pojedinac koji predstavlja dio fanomskog PIK-a, a njegova realna moć je minimalna", navodi Grmuša u objavi na mreži "X", dodajući da je i ta ograničena moć omogućena pogrešnim potezima vlasti, posebno Zakonom o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH — koji je, kako kaže, povučen, iako ga sudovi u Srpskoj nikada nisu ni poštovali.

Grmuša kritikuje nedostatak strateškog pristupa i postavlja pitanje odgovornosti za, kako ih naziva, "grube promašaje" vlasti. Ističe da je Republika Srpska žrtva političkog nasilja stranaca i Ustavnog suda BiH, ali upozorava da je vlast sama davala "municiju" za takve pritiske.

"Problemi se ne rješavaju ni glupim reakcijama ni ignorisanjem. Ne može preko noći i ne može sa kupljenim ljudima", poručuje Grmuša, pozivajući na okupljanje pametnih, čestitih i sistemski orijentisanih pojedinaca.

U objavi se zalaže za novu političku paradigmu: emancipaciju Republike Srpske, saradnju sa svim narodima u BiH na osnovu ustava i zakona, zaštitu interesa građana, a ne stranaca, te modernizaciju i humanizaciju sistema.

"Vrijeme je da se otvori novi list", zaključuje Grmuša.

Tagovi

Milko Grmuša Republika Srpska Kristijan Šmit

