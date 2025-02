Prepisali od Šmita i zaboravili na "zabranu" Ustavnog suda BiH: Grmuša o zakonima koje je usvojila NSRS

Narodna skupština RS sinoć je usvojila četiri zakona koja dovode u pitanje legalnost Suda i Tužilaštva BiH, te Agencije za istrage i zaštitu. Zakoni su usiljedili kao odgovor na osuđujuću presudu predsjedniku RS, Miloradu Dodiku.

Šta ova četiri zakona znače u praksi za Mondo je iz svog ulga pojasnio pravnik iz Banjaluke Milko Grmuša.

Poslanici u Narodnoj skupštini RS sinoć su usvojili Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja vanustavnih institucija BiH, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS, Zakon o dopuni Krivičnog zakonika RS i Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Ono što je najviše negativnih reakcija izazvalo iz FBiH jeste Zakon o neprimjenjivanju zakona i zabrani djelovanja Suda i Tužilaštva BiH. U njemu je navedeno da se Zakon o Sudu BiH, Zakon o Tužilaštvu BiH, Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Zakon o Agenciji za istrage i zaštitu BiH (SIPA) neće primjenjivati niti izvršavati na teritoriji Republike Srpske.

Grmuša je u razgovoru za MONDO upitao zašto niko na dnevnom redu nije spomenuo Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji RS. Podsjetio je da su poslanici Narodne skupštine Republike su 26. juna 2023. godine usvojili ovaj zakon o kojem se više ne diskutuje.

"Ako je to bio korijen problema zašto to nismo rješavali? Da li je naša pozicija sada da su odluke Ustavnog suda BiH sada ustavne i da (ovaj sud) ima pravo da djeluje u RS? Niko sada ne zna da li je Ustavni sud u RS poželjan u RS ili nije", rekao je Grmuša.

Što se tiče Zakona o dopuni Krivičnog zakonika RS u kojem uvodi se novo krivično djelo - nepoštovanje ili neizvršavanje odluka institucija ili organa RS, Grmuša kaže da je ovo prepisano od izmjena zakona koje je uveo Kristijan Šmit.

Svi zakoni visokih predstavnika su neustavni „Postoji čitav niz neustavnih zakona koji su visoki predstavnici godinama nametali. Oni su apsolutno ništavni od samog svog početka. Inicirao sam usvajanje rezolucije koja bi proglasila sve akte visokih predstavnika ništavnim jer oni to jesu i nikada ne proizvode pravno dejstvo“, poručio je Grmuša.

"Tim zakonom je bukvalno prepisano Šmitovo krivično djelo koje se tiče nepoštovanja odluka institucija RS. Šmitovo djelo se zove „Neizvršavanje odluka visokog predstavnika“, a čak je i kazna ista od šest mjeseci do pet godina. Vidite da je to direktna poruka Kristijanu Šmitu. Kršili ste ustave i zakone pa ćemo mi uzvratiti istom mjerom i vidjećemo dokle ćemo stići. Sporno je da svi tvrdimo da je Šmit napravio blesavo krivično djelo, a mi onda napravimo isto takvo", navodi Grmuša

Grmuša kaže da mu nije jasna svrha ovog krivičnog djela.

"Sad sam spreman da potpišem da nikad nijedan sud u RS neće nikog osuditi po tom osnovu! Šta je uopšte nepoštovanje odluke bilo kojeg organa RS? Krivično djelo je samo sebi kontradiktorno da ne možete da se ne zapitate koji pravnik je nešto ovako napisao. Kako su poslanici koji su pravnici mogli da potpišu usvajanje zakona? U pitanju je političkla reakcija na političku akciju koja je takođe neustavna, besmislena i nezakonita", poručio je on.

Zakon o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija jedi ima uporište

Grmuša kaže da je od ostalih zakona koji su sinoć usvojeni, ovaj jedini koji imao pravno uporište.

"Može se pričati dali je dobar ili loš. Za njega postaje ustavni osnov, ali da je, kao kod ostalih, lična poruka nekome, u ovom slučaju EU. Ovdje je poruka EU koja dugo govori da to treba ispitati. Prije izvjesnog vremena je ovaj zakon je trebalo da bude na dnevnom redu, ali je neko iz EU poslao poruku da se odgodi. Tada je NSRS to povukla, jer je to naredio neko iz vrha vlasti. Namjera je bila da se trguje. Sada kada trgovinom nisu dobili to što su htjeli, vratili su zakon. Zakon kao zakon ima ustavno uporište."

Što se tiče Zakona o VSTS RS Grmuša je podsjetio da Visoki tužilački savjet Bosne i Hercegovine ima 15 članova, od kojih se pet bira iz Republike Srpsdke

"Mi smo prihvatili taj VSTS. Sad govorimo da ga nećemo primjenjivati", rekao je on.

Grmuša se još najavio šta misli da će biti sljedeći koraci koji dolaze nakon što su ovi zakoni usvojeni u NSRS, komentarisao je presudu Dodiku, ali i novu ulogu međunarodnog faktora su BiH.

