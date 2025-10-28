logo
Kristijan Šmit završava mandat u BiH?

Autori N.D. Autori Politički.ba
0

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, kojeg ne priznaju vlasti u Srpskoj, uskoro će okončati svoj mandat u BiH, potvrđeno je za portal Politički.ba.

profimedia-0827344075.jpg Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Neće se to desiti odmah, da ne bi bilo previše očigledno, ali Šmit je prošlost", rekao je jedan od diplomatskih izvora Politicki.ba. Drugi sagovornik precizira da se njegov odlazak očekuje u prvoj polovini naredne godine.

Sagovornici portala napominju da ovo ne znači gašenje Kancelarije visokog predstavnika niti ukidanje Bonskih ovlašćenja One ostaju, ali se koriste isključivo kao krajnje sredstvo. U međuvremenu, planira se imenovanje novog visokog predstavnika, koji mora dobiti odobrenje Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Međutim, prema informacijama Politicki.ba, Njemačka i Velika Britanija se posebno protive ovom planu. Zvanični London, a naročito Berlin, upozoravaju da bi realizacija takvog „dila“ bila katastrofalna po dosadašnju politiku međunarodne zajednice, ne samo u Bosni i Hercegovini. 

Kristijan Šmit je imenovan za visokog predstavnika 1. avgusta 2022. godine.

