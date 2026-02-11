"Sabornost i ponos": Obilježavanje Sretenja u Banjaluci i Višegradu

Dan državnosti Republike Srpske i Dan državnosti Srbije, Sretenje, biće obilježen u Banjaluci u petak, 13. februara, i u Višegradu u subotu, 14. februara pod sloganom "Sabornost i ponos".

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da program obilježavanja počinje u petak u 15.00 časova svečanim otvaranjem objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog centra Republike Srpske (UKC).

Ostojić je naveo da će u 18.00 časova biti održana svečana akademija u Sportskom centru "Borik" kojoj će prisustvovati visoki zvaničnici Srpske i Srbije.

"Otvaranjem objekta za onkologiju pokazujemo da, pored toga što vodimo računa o tradiciji i našoj slavnoj istoriji, moramo da posvetimo daleko više pažnje budućnosti vodeći računa o životu i zdravlju ljudi", istakao je Ostojić.

On je istakao da je Sretenje jedan od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda jer je ujedno i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i Dan boraca svih oslobodilačkih ratova koje je srpski narod vodio kroz istoriju za svoju slobodu.

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske su naveli da se obilježavanje Sretenja nastavlja u subotu, 14. februara u Višegradu gdje program počinje u 10.30 časova služenjem parastosa poginulim borcima Vojske Republike Srpske u manastiru Dobrun i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik Karađorđu.

Polaganje cvijeće kod Centralnog-spomenika na Trgu palih boraca u Višegradu planirano je za 12.00 časova, a u 13.00 časova će biti održana svečana akademija u Andrićgradu.

Program obilježavanja Sretenja nastaviće se 15. i 16. februara u Aranđelovcu i Orašcu, a potom i u Kragujevcu.

Ovaj koncept simbolizuje jedinstvo, zajedničku istoriju i kulturu srpskog naroda.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti Srbije, Dan državnosti Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.

Zajedničko obilježavanje utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.

Ovaj praznik, kao Dan državnosti Republike Srpske i Dan državosti Srbije od prošle godine se zajednički obilježava.

Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Na Sretenje 1835. godine donesen je i Sretenjski ustav.

(Srna)