logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sabornost i ponos": Obilježavanje Sretenja u Banjaluci i Višegradu

"Sabornost i ponos": Obilježavanje Sretenja u Banjaluci i Višegradu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Dan državnosti Republike Srpske i Dan državnosti Srbije, Sretenje, biće obilježen u Banjaluci u petak, 13. februara, i u Višegradu u subotu, 14. februara pod sloganom "Sabornost i ponos".

1.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić rekao je da program obilježavanja počinje u petak u 15.00 časova svečanim otvaranjem objekta za onkologiju i hematologiju sa palijativnom njegom Univerzitetskog centra Republike Srpske (UKC).

Ostojić je naveo da će u 18.00 časova biti održana svečana akademija u Sportskom centru "Borik" kojoj će prisustvovati visoki zvaničnici Srpske i Srbije.

"Otvaranjem objekta za onkologiju pokazujemo da, pored toga što vodimo računa o tradiciji i našoj slavnoj istoriji, moramo da posvetimo daleko više pažnje budućnosti vodeći računa o životu i zdravlju ljudi", istakao je Ostojić.

On je istakao da je Sretenje jedan od najvažnijih datuma u istoriji srpskog naroda jer je ujedno i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i Dan boraca svih oslobodilačkih ratova koje je srpski narod vodio kroz istoriju za svoju slobodu.

Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske su naveli da se obilježavanje Sretenja nastavlja u subotu, 14. februara u Višegradu gdje program počinje u 10.30 časova služenjem parastosa poginulim borcima Vojske Republike Srpske u manastiru Dobrun i polaganje vijenaca i cvijeća na spomenik Karađorđu.

Polaganje cvijeće kod Centralnog-spomenika na Trgu palih boraca u Višegradu planirano je za 12.00 časova, a u 13.00 časova će biti održana svečana akademija u Andrićgradu.

Program obilježavanja Sretenja nastaviće se 15. i 16. februara u Aranđelovcu i Orašcu, a potom i u Kragujevcu.

Ovaj koncept simbolizuje jedinstvo, zajedničku istoriju i kulturu srpskog naroda.

Sretenje se obilježava kao Dan državnosti Srbije, Dan državnosti Republike Srpske i Dan sjećanja na Prvi srpski ustanak i sve srpske borce oslobodilačkih ratova.

Zajedničko obilježavanje utvrđeno je Deklaracijom o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, donesenoj na Svesrpskom saboru u Beogradu 8. juna 2024. godine.

Ovaj praznik, kao Dan državnosti Republike Srpske i Dan državosti Srbije od prošle godine se zajednički obilježava.

Prvi srpski ustanak protiv otomanske vlasti podignut je 15. februara 1804. godine u Orašcu i predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji. Na Sretenje 1835. godine donesen je i Sretenjski ustav. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sretenje Banjaluka Višegrad Republika Srpska Srbija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ