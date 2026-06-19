Cvitanović podržao rezoluciju Hrvatskog sabora: Hrvati u BiH ne smiju biti preglasavani

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović podržao je inicijativu za donošenje rezolucije u Hrvatskom saboru kojom bi se zatražio prestanak preglasavanja Hrvata u BiH.

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Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović pozdravio je inicijativu za donošenje rezolucije u Hrvatskom saboru kojom bi se zatražio prestanak preglasavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da bi takav dokument predstavljao snažnu podršku sunarodnicima u BiH.

U izjavi za medije u Mostaru lider najveće hrvatske opozicione stranke u BiH istakao je da su sva nastojanja koja idu u smjeru ostvarivanja prava Hrvata u BiH u skladu sa Dejtonskim sporazumom, posebno njegovim Aneksom IV, "hvale vrijedna".

Dodao je da su razgovori i inicijative u Zagrebu potpuno legitimni.

"Svi sastanci koji se događaju na tu temu u Zagrebu su potpuno legitimni i uglavnom su produkt dugogodišnjeg problema otetih i ukradenih pozicija u Predsjedništvu BiH u protekla četiri mandata, odnosno 16 godina Željka Komšića", poručio je Cvitanović.

Željko Komšić je u četiri navrata izabran za hrvatskog člana Predsjedništva BiH dominantno glasovima bošnjačkih birača, zbog čega hrvatske političke stranke osporavaju njegov legitimitet. Smatraju da takav način izbora dodatno narušava povjerenje između Hrvata i Bošnjaka.

Na taj problem više puta su upozoravali i najviši zvaničnici Hrvatske.

Nastavak iste prakse, prema ocjenama hrvatskih političkih predstavnika, moguć je i na predstojećim izborima, s obzirom na to da je za poziciju hrvatskog člana Predsjedništva BiH kandidovan Slaven Kovačević iz Demokratske fronte.

Govoreći o inicijativi iz Zagreba, Cvitanović je rekao da bi svaka odluka ili dokument koji usvoji Hrvatski sabor imao "vrlo ozbiljnu težinu i jasnu poruku" da Hrvati u BiH nisu usamljeni.

Inicijativu za donošenje rezolucije predstavio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, navodeći da je njen cilj jačanje položaja Hrvata u BiH i sprečavanje njihovog političkog preglasavanja prilikom izbora člana Predsjedništva BiH.

Penava je istakao da se rezolucijom ne dovode u pitanje ustavni poredak BiH niti Federacija BiH, već se predlažu rješenja koja bi osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda kroz izmjene izbornog modela.

Prema njegovim riječima, jedno od rješenja jeste uspostavljanje posebne izborne jedinice za Hrvate u BiH, čime bi se spriječilo da ih brojniji bošnjački birači preglasavaju prilikom izbora hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

(MONDO/tportal)