Hrvatska sa tržišta povlači i čokoladu "Benjamisimo"

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske povuklo je sa tržišta i treći proizvod zbog etilen-oksida - čokoladu kurkuma đumbir limun, Benjamisimo, 60 grama.

Povlači se proizvod lot brojeva i roka trajanja: Lot 21118, najbolje upotrijebiti do: 8. aprila 2022, Lot 21147, najbolje upotrijebiti do: 27. maja 2022. Lot 21203, najbolje upotrijebiti do: 22. jula 2022.