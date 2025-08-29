logo
Pronađena beba pored kontejnera u Zemunu

Pronađena beba pored kontejnera u Zemunu

Autor Nevena Davidović
0

Zasad nema više informacija ko je pronašao dijete i gdje tačno.

Pronađena beba pored kontejnera u Zemunu Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Shutterstock

Pored kontejnera u Zemunu pronađeno je novorođenče, saznaje Informer.

Novorođenče je živo.

Zasad nema više informacija ko je pronašao dete i gdje tačno.

 (Informer/MONDO)

