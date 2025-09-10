Pronađen odbjegli bizon: Poslije nekoliko dana lutanja Tajfun se vratio kući

Bizon Tajfun pronađen je na teritoriji Fruške gore.

Izvor: Instagram/fruskagoranp

Bizon za kojim se prethodnih dana intenzivno tragalo na teritoriji Fruške gore nakon što je pobjegao iz ograđenog prostora u Nacionalnom parku "Fruška gora", pronađen je i vraćen.

"Tajfun se vratio kući! Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspješno je vraćen i sada je bezbjedno u svom ograđenom dijelu. Tokom cijelog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate - i uspjeli smo! Hvala svima na podršci i razumevijanju!", stoji u objavi na Instagram profilu "fruskagoranp".

Nacionalni park Fruška gora nedavno je upozorio javnost da jedan od njihovih bizona i dalje slobodno "luta". Riječ je o mužjaku koji je, kako kažu, pokazao da "ima svoju volju".