logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pronađen odbjegli bizon: Poslije nekoliko dana lutanja Tajfun se vratio kući

Pronađen odbjegli bizon: Poslije nekoliko dana lutanja Tajfun se vratio kući

Autor Nevena Davidović
0

Bizon Tajfun pronađen je na teritoriji Fruške gore.

Pronađen odbegli bizon na Fruškoj gori Izvor: Instagram/fruskagoranp

Bizon za kojim se prethodnih dana intenzivno tragalo na teritoriji Fruške gore nakon što je pobjegao iz ograđenog prostora u Nacionalnom parku "Fruška gora", pronađen je i vraćen.

"Tajfun se vratio kući! Naš bizon Tajfun, koji je prethodnih dana bio van ograđenog prostora, uspješno je vraćen i sada je bezbjedno u svom ograđenom dijelu. Tokom cijelog perioda naši lovočuvari i nadležne službe pažljivo su pratili njegovo kretanje i radili na tome da ga vrate - i uspjeli smo! Hvala svima na podršci i razumevijanju!", stoji u objavi na Instagram profilu "fruskagoranp".

Nacionalni park Fruška gora nedavno je upozorio javnost da jedan od njihovih bizona i dalje slobodno "luta". Riječ je o mužjaku koji je, kako kažu, pokazao da "ima svoju volju".

Možda će vas zanimati

Tagovi

bizon Fruška gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ