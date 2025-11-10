logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najavljen protest ispred Generalštaba: Studenti FPU-a se protive rušenju kompleksa proglašenog za kulturno dobro

Najavljen protest ispred Generalštaba: Studenti FPU-a se protive rušenju kompleksa proglašenog za kulturno dobro

Autor Dušan Volaš Izvor Fonet
0

Studenti u blokadi Fakulteta primijenjenih umjetnosti (FPU) u Beogradu najavili su za sutra u 11 časova protestni skup ispred Generalštaba, uz poruku "Mi smo živi zid".

Studenti FPU-a najavili protest ispred Generalštaba na Dan primirja Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vidimo se ispred Generalštaba", poručili su kratko studenti, najavljujući skup na državni prazni, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 7. novembra Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno leks specijalis o Generalštabu, kojim je predviđeno rušenje tog kompleksa arhitekte Nikole Dobrovića, svojevremeno proglašenog za kulturno dobro.

Tagovi

studenti Srbija generalštab Beograd

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ