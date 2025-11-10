Najavljen protest ispred Generalštaba: Studenti FPU-a se protive rušenju kompleksa proglašenog za kulturno dobro

Studenti u blokadi Fakulteta primijenjenih umjetnosti (FPU) u Beogradu najavili su za sutra u 11 časova protestni skup ispred Generalštaba, uz poruku "Mi smo živi zid".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Vidimo se ispred Generalštaba", poručili su kratko studenti, najavljujući skup na državni prazni, Dan primirja u Prvom svjetskom ratu.

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su 7. novembra Zakon o posebnim postupcima radi realizacije projekta revitalizacije i razvoja lokacije u Beogradu između ulica Kneza Miloša, Masarikove, Birčaninove i Resavske, odnosno leks specijalis o Generalštabu, kojim je predviđeno rušenje tog kompleksa arhitekte Nikole Dobrovića, svojevremeno proglašenog za kulturno dobro.