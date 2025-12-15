Trampov zet odustao od hotela u Beogradu

Džared Kušner povukao se iz projekta hotela u Beogradu nakon protesta i optužbi protiv srpskog političara, javlja Volstrit džurnal.

Izvor: FoNet/Milena Vlajić

Zet američkog predsjednika Donalda Trampa i investitor Džared Kušner povukao se iz planiranog projekta izgradnje hotela u Beogradu, nakon što je projekat izazvao proteste i u kontekstu podizanja optužnog prijedloga protiv visokopozicioniranog srpskog političara, objavio je danas Volstrit džurnal.

„Pošto značajni projekti treba da ujedinjuju, a ne da dijele, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku“, rekao je portparol Kušnerove privatne investicione firme Affinity Partners.

Volstrit džurnal navodi da je ovo „nagli kraj sve kontroverznijeg projekta na kojem je Kušner – sada javna ličnost i posrednik u mirovnim pregovorima – radio više od dvije godine“.

Istovremeno, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužni prijedlog protiv ministra kulture Nikole Selakovića, sekretarke Ministarstva kulture Slavice Jelače, vršioca dužnosti direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Gorana Vasića i vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda Aleksandra Ivanovića, zbog nezakonitosti pri uklanjanju svojstva kulturnog dobra nad zgradama „Generalštaba“.

Osumnjičenima se stavlja na teret izvršenje dva krivična djela – zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave. Selaković je 4. decembra saslušan u Tužilaštvu za organizovani kriminal, kada je iznio svoju odbranu, piše FONET.

Povodom podizanja optužnog prijedloga, Selaković je izjavio da se „raduje suđenju, jer će to označiti kraj blokadera“. Naveo je da očekuje da će proces razotkriti kako su pojedini pokušavali da ruše državu i da ciljaju njega, a „gađaju predsjednika“.