Sud potvrdio: Doživotna robija za ubice Jovana Vukotića u Istanbulu

Apelacioni sud regionalnog područja u Istanbulu potvrdio je doživotne kazne zatvora izrečene petorici optuženih za ubistvo Jovana Vukotića, koje je izvršeno u septembru 2022. godine pred njegovom porodicom.

Prvo krivično vijeće Apelacionog suda regionalnog područja u Istanbulu potvrdio je doživotnu robiju Željku Bojaniću, Radoju Žutom Živkoviću, Zdravku Perunoviću, Jakupu Doganu i Emirkanu Sumeru za ubistvo Jovana Vukotića u ovom gradu 2022. godine.

Kako su naveli, odluka 40. visokog krivičnog suda u Istanbulu kojom su okrivljeni za ubistvo Kotoranina Jovana Vukotića, navodnog vođe škaljarskog klana, osuđeni na doživotne kazne zatvora, donesena je u skladu sa zakonom.

Tražili ga po Zvicerovom nalogu U optužnici protiv okrivljenih turskih i crnogorskih državljanana, tužilaštvo u Istanbulu je navelo da je ubistvo Vukotića nastavak obračuna zavađenih klanova iz Crne Gore. Ističe se da su članovi organizacije, u kojoj je bio značajan broj turskih državljana, po upustvu Radoja Zvicera radili na lociranju Vukotića, te da su uspjeli da otkriju da boravi u Istanbulu. U optužnici je navedeno da je nakon nekog vremena mafijaška grupa u Turskoj imala za cilj da organizuje napad na Vukotića koristeći moć i resurse koje su imali na raspolaganju, te su u tom pravcu kontaktirali i kriminalnu organizaciju koju je predvodio Binali Čamgoz. Podsjetimo, sukob nekada jedinstvenog klana počeo je 2014. godine kada je iz stana u Valensiji nestao tovar od 200 kilograma kokaina. U ratu je do sada ubijeno više od 70 osoba sa obje strane.

Ubistvo se, podsjetimo, dogodilo 8. septembra 2022. nakon što je Vukotić s porodicom napustio šoping centar u Istanbulu i uputio se ka elitnom naselju gdje su živjeli pod lažnim identiteom.

Vukotić je mislio da je bezbijedan predstavljajući se kao agent za nekretnine, ali su ga pripadnici suparničkog klana iz Kotora locirali i angažovali kriminalne grupe iz Istanbula i Izmira kako bi ga ubile. Likvidiran je pred trudnom suprugom M. M. i dvogodišnjom kćerkom. Likvidacija je, navodno, plaćena 1,5 milion evra.

Kako prenose turski mediji, krajem decembra prošle godine razmatrane su žalbe na presudu, kada je utvrđeno da je odluka kojom su izrečene kazne doživotnog zatvora u skladu sa zakonom i da je sankcija pravilno odmjerena.

Istom odlukom odbijene su žalbe i okrivljenih za druga djela u ovom slučaju. Takođe, potvrđena je i presuda u odnosu na okrivljene kojima je izrečena oslobađajuća kazna.

Navodni vođa škaljarskog klana ubijen je u oružanom napadu u istanbulskom okrugu Šišli 8. septembra 2022. godine. Utvrđeno je da je na njegovo vozilo bio prikačen GPS uređaj preko kojeg je praćen. Tako je omogućeno ubicama da motorom priđu njegovom vozilu.

Kriminalna grupa koja se tereti za tu likvidaciju ubrzo je uhapšena, a u februaru prošle godine izrečena im je prvostepena presuda, koja je sada potvrđena.

Zbog ubistva Vukotića, optužnica je podnijeta protiv Radoja Živkovića, poznatog pod nadimkom Mario, Zdravka Perunovića (50), poznatog kao Pitbul, Milana Vujotića (44), te Asije Juksel (51), Ajše Sipahi (45), Murata Polata (51), Kemrea Murata Kalisa (31), Emirkana Sumera (25), Elanur Tune (23), Erdija Ertana (36), Esata Kandana (36), Furkana Jesila (29), Emrea Karagača (26), Nijazija Serkana Altundasara (51) i Jakupa Dogana (22).

Sud u Istanbulu osudio je Furkana Ješila, Elanur Tunu i Erdija Ertana na po 12 godina i 6 mjeseci zatvora zbog pomaganja u ubistvu. Asije Juksel i Ajša Sipahi dobile su kaznu od po godinu i četiri mjeseca zatvora. Milan Vujotić je oslobođen optužbe za ubistvo, ali je dobio kaznu od dvije godine i mjesec zatvora zbog pomaganja kriminalnoj organizaciji. Njemu je ukinuta mjera kućnog pritvora.

Vozač Jovana Vukotića, Emre Karagač, koji je bio prisutan u automobilu u trenutku ubistva, oslobođen je svih optužbi. Mediji prenose da je dozvoljeno da okrivljeni za određena djela mogu podneti žalbu Vrhovnom sudu.

(Dan.mne/Mondo)