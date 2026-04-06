Tragedija u Hrvatskoj: Muškarac stradao dok je pokušavao ispaliti hitac iz topa

Tragedija u Hrvatskoj: Muškarac stradao dok je pokušavao ispaliti hitac iz topa

Autor D.V.
0

Jedan muškarac je poginuo danas od pucnja iz topa u opštini Desinić tokom obilježavanja Uskršnjeg ponedjeljka, potvrđeno je iz Policijske uprave krapinsko-zagorske.

stradao dok je pokušavao ispaliti hitac iz topa Izvor: Shutterstock

Iz policije navode da su dojavu primili u 15.15 časova i da je u toku uviđaj.

Mediji prenose da se tragedija dogodila na Uskršnji ponedjeljak prilikom pucanja iz topa, koji, prema riječima svjedoka, nekoliko puta zaredom nije opalio, nakon čega je ipak ispalio hitac.

"Užasna scena. Ne mogu vam ni opisati. Horor. Top je raskomadao čovjeka", rekao je za jedan od očevidaca.

