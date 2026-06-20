logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mapa Evrope otkrila gdje ljudi najviše vjeruju u Boga: BiH na prvom mjestu

Mapa Evrope otkrila gdje ljudi najviše vjeruju u Boga: BiH na prvom mjestu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Popularna mapa koja prikazuje udio stanovništva u Evropi koje vjeruje u Boga pokazuje velike regionalne razlike, uz najviše procente u jugoistočnoj Evropi, dok su zapadne i sjeverne zemlje na samom dnu liste.

BiH prednjači po vjeri u Boga u Evropi, pokazuje nova mapa Izvor: Piotr Sawejko/Shutterstock

Popularna Fejsbuk stranica Maps Porn nedavno je objavila zanimljivu mapu koja prikazuje koliko Evropljana vjeruje u Boga. Podaci otkrivaju velike razlike između dijelova kontinenta, a kao što se i očekivalo, vjerska uvjerenja posebno su izražena u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu.

Tako Bosna i Hercegovina prednjači sa 70 odsto, zatim slijede Crna Gora (66 odsto), Sjeverna Makedonija (64 odsto) i Bugarska (63 odsto). Srbija je na 55 odsto, dok je Slovenija na 30 odsto. Zanimljivo je da među prikazanim zemljama nema podataka za Hrvatsku.

Dijelovi zapadne i sjeverne Evrope imaju znatno niži udio stanovništva koje vjeruje u Boga. Njemačka je na dnu liste sa svega 10 odsto, dok su Švedska i Island odmah iza nje sa 11 odsto. Francuska je takođe među manje religioznim zemljama sa 14 odsto.

Reprezentativan uzorak

Zemlje poput Poljske (36 odsto), Rusije (34 odsto), Ukrajine (31 odsto), Italije (31 odsto) i Španije (31 odsto) nalaze se u sredini ljestvice kada je riječ o religioznosti, prenosi Dnevno.

U komentarima su mnogi izrazili sumnju u ove brojke, ali je uz mapu navedeno da su podaci zasnovani na Studiji evropskih vrijednosti iz 2017. godine te da su prikupljeni na reprezentativnom uzorku ispitanika starijih od 18 godina u 34 evropske zemlje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Balkan vjernici religija statistika

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ