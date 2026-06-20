Mapa Evrope otkrila gdje ljudi najviše vjeruju u Boga: BiH na prvom mjestu

Popularna mapa koja prikazuje udio stanovništva u Evropi koje vjeruje u Boga pokazuje velike regionalne razlike, uz najviše procente u jugoistočnoj Evropi, dok su zapadne i sjeverne zemlje na samom dnu liste.

Izvor: Piotr Sawejko/Shutterstock

Popularna Fejsbuk stranica Maps Porn nedavno je objavila zanimljivu mapu koja prikazuje koliko Evropljana vjeruje u Boga. Podaci otkrivaju velike razlike između dijelova kontinenta, a kao što se i očekivalo, vjerska uvjerenja posebno su izražena u jugoistočnoj Evropi i na Balkanu.

Tako Bosna i Hercegovina prednjači sa 70 odsto, zatim slijede Crna Gora (66 odsto), Sjeverna Makedonija (64 odsto) i Bugarska (63 odsto). Srbija je na 55 odsto, dok je Slovenija na 30 odsto. Zanimljivo je da među prikazanim zemljama nema podataka za Hrvatsku.

Dijelovi zapadne i sjeverne Evrope imaju znatno niži udio stanovništva koje vjeruje u Boga. Njemačka je na dnu liste sa svega 10 odsto, dok su Švedska i Island odmah iza nje sa 11 odsto. Francuska je takođe među manje religioznim zemljama sa 14 odsto.

Reprezentativan uzorak

Zemlje poput Poljske (36 odsto), Rusije (34 odsto), Ukrajine (31 odsto), Italije (31 odsto) i Španije (31 odsto) nalaze se u sredini ljestvice kada je riječ o religioznosti, prenosi Dnevno.

U komentarima su mnogi izrazili sumnju u ove brojke, ali je uz mapu navedeno da su podaci zasnovani na Studiji evropskih vrijednosti iz 2017. godine te da su prikupljeni na reprezentativnom uzorku ispitanika starijih od 18 godina u 34 evropske zemlje.