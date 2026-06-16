logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Domaćinstva u EU sve manje strepe od računa za struju: Jedan potez smanjio troškove za skoro petinu

Domaćinstva u EU sve manje strepe od računa za struju: Jedan potez smanjio troškove za skoro petinu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Domaćinstva u EU u prosjeku štede oko 10 evra mjesečno na računima za struju zahvaljujući velikom ulaganju u obnovljive izvore energije.

Kako je Španija ukrotila račune za struju i pobijedila gasnu krizu Izvor: Shutterstock

Prema izvještaju, računi za električnu energiju bili bi za 19 odsto viši da su cijene struje i dalje jednako snažno povezane sa cijenama prirodnog gasa kao 2021. godine.

Analitičari navode da je strateško širenje obnovljivih izvora energije nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine zaštitilo španska domaćinstva od novog skoka cijena fosilnih goriva izazvanog ratom između Irana i Izraela.

"Upravo smo imali rast cijena gasa od 60 odsto, a računi za struju u Španiji praktično nisu reagovali, čak su u aprilu bili nešto niži", rekao je Kris Roslou, analitičar organizacije Ember i glavni autor izvještaja.

Izvor: Rina

Uticaj gasa na cijenu struje značajno smanjen

Sagorijevanje prirodnog gasa i dalje je jedan od najskupljih načina proizvodnje električne energije u Evropi.

Prema analizi, uticaj gasa na formiranje cijena električne energije u Španiji pao je sa 52 odsto vremena tokom 2021. godine na svega devet odsto tokom prvih pet mjeseci 2026.

Za poređenje, u Italiji, koja ima najviše veleprodajne cijene električne energije u Evropi, gas utiče na cijenu čak 75 odsto vremena.

Udio energije dobijene iz vjetra i sunca u ukupnoj proizvodnji električne energije u Španiji porastao je sa 33 odsto 2021. godine na 42 odsto tokom 2025.

Energetska ekonomistkinja Mar Regan sa Univerziteta Nortvestern ocijenila je da je Španija uspjela da iskoristi svoje prirodne prednosti, među kojima su povoljni uslovi za vetroenergiju, izuzetni solarni potencijali i postojeći sistemi hidroakumulacija.

"Nema sumnje da Španija i Portugalija imaju veliku korist od rane energetske tranzicije. Iberijsko poluostrvo ima privilegovan položaj i postupilo je veoma pametno", rekla je Regan.

Stručnjaci upozoravaju da posao još nije završen

Iako obnovljivi izvori sve više utiču na tržište, stručnjaci upozoravaju da Španija još nije potpuno zaštićena od energetskih šokova.

Istraživač energetskog planiranja Dijego Garsija Gusano iz tehnološkog centra Teknalia istakao je da gasne elektrane i dalje određuju cijenu struje tokom ključnih dijelova dana.

On je upozorio da spor razvoj sistema za skladištenje energije i nedovoljna fleksibilnost potrošnje otežavaju potpuno iskorišćavanje viškova energije proizvedene iz obnovljivih izvora.

"Španija je manje izložena šokovima na tržištu gasa od drugih zemalja, ali nije potpuno imuna. Oslanjanje na obnovljive izvore energije je ispravan potez, ali potrebno je mnogo više kako bi taj model postao trajno, a ne privremeno rješenje", zaključio je Gusano.

(The Guardian/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

struja EU

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ