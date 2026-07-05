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Vozač trole pretučen na Zvezdari: Zapamtio vozača koji mu nije otvorio vrata na Slaviji, pa ga izudarao

Vozač trole pretučen na Zvezdari: Zapamtio vozača koji mu nije otvorio vrata na Slaviji, pa ga izudarao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Sačekao ga na okretnici pa brutalno napao.

Vozač trole pretučen na Zvezdari Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jutros oko 10 sati na Zvezdari u ulicu Braće Srnića pretučen je vozač trolejbusa Jovan R. (42) od strane starijeg muškarca.

Kako se saznaje, vozač se nalazio na okretnici gdje obično u pauzama oni odmaraju, a kada je iznenada u istu ušao stariji čovjek, i iz čista mira počeo da ga tuče.

Ispostavilo se, saznaje se dalje, da je starijm muškarcu pretučeni vozač jednom prilikom zatvorio vrata prevoza na Slaviji, a kada ovaj nije mogao da uđe.

Starac ga je potom pronašao na Zvezdari i "osvetio se". Pretučeni vozač izjavio je da se sjeća tog događaja, ali da je situacija bila takva da nije bilo moguće otvoriti vrata putniku. 

Intervenisala je i Hitna pomoć nakon prebijanja na Zvezdari, a vozaču su ustanovljene lakše tjelesne povrede.

(Telegraf/Mondo) 

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