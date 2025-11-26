10 navika zbog kojih kuća neprijatno miriše: Ovo morate da uradite jednom nedjeljno kako biste uživali u svježini

Kako da vam kuća ljepše miriše? Ovo su skrivene navike zbog kojih kuća može da neprijatno miriše i načini rješavanja problema!

Izvor: Shutterstock

Kuhinja i kupatilo su najčešće izvor neprijatnih mirisa u domu.

Ako imate kućne ljubimce, jedini način da kuća miriše je rigorozna higijena.

Svi vole dom koji miriše svježe, ali šta ako vaša kuća miriše na sve osim na svježinu?

Koje životne navike dovode do toga da se kućom šire neprijatni mirisi? Ako se mučite da otkrijete uzrok, evo nekoliko mjesta odakle možete da krenete.

Ne iznosite smeće redovno

Da li vam je kanta u kuhinji prepuna? Da li ste bacili pokvarenu hranu? Ako je tako, upravo smeće može biti glavni krivac za neprijatan miris. Ako ostavite poklopac otvoren ili dozvolite da hrana stoji unutra, miris postaje veoma loš jer se bakterije brzo razvijaju.

Dok iznosite smeće i stavljate novu kesu, iskoristite priliku da očistite samu kantu. Poprskajte je sredstvom za čišćenje spolja i iznutra, pa prebrišite papirnim ubrusom ili krpom prije nego što ubacite novu kesu.

Ne kupate ljubimce dovoljno često

Nažalost, vaš voljeni pas ili mačka mogu biti razlog zašto kuća trenutno ne miriše svježe. Kućni ljubimci su jedan od glavnih faktora neprijatnih mirisa, naročito ako ne možete da se sjetite kada ste ih posljednji put okupali.

Najbolji način da eliminišete mirise od nezgoda jeste da odmah očistite nered i tretirate ga bio enzimskim sredstvom. Osim toga, dlaka, perje i perut ljubimaca talože se na površinama i stvaraju ustajao miris. Rješenje je redovno kupanje (bar jednom mjesečno) i enzimski čistači za podove.

Ne čistite frižider

Frižider je još jedno mjesto gdje se skuplja pokvarena hrana. Redovno pregledajte namirnice i bacite sve čemu je istekao rok. Najbolje je da izvadite sve police, operete ih sapunom i toplom vodom, a zatim dezinfikujete sirćetom i sodom bikarbonom.

Da li se iz frižidera širi neprijatan miris?

Izvor: Shutterstock

Slaba ventilacija

Mirisi se vremenom gomilaju: hrana koju kuvate, smeće koje stoji, neoprana odjeća, prašina i ljubimci stvaraju zagušljiv miris koji postaje gori ako nema dovoljno ventilacije. Ako ne otvarate prozore, mirisi ostaju zarobljeni unutra i vremenom situacija postaje se gora.

Posebno to važi za kuhinju i kupatilo, gdje se zadržavaju mirisi od kuvanja ili vlage. Zato je važno redovno iznositi smeće, uključivati aspirator tokom kuvanja i čistiti prostor.

Ne čistite sudoperu i odvod

Pored smeća, sudopera i odvod su još jedno mjesto gde se razvijaju neprijatni mirisi. Ostaci hrane i prljavština se zadržavaju u odvodu i povoljno su mjesto za razvoj bakterija. Preporuka je da odvod čistite bar jednom nedjeljno, a sudoperu jednom dnevno da biste spriječili neprijatne mirise.

Jedan trik je da sipate ključalu vodu u odvod, ostavite da se ohladi par minuta, zatim dodate šolju sode bikarbone i šolju sirćeta. Pokrijte krpom i pustite da pjeni deset minuta, pa završite sa još jednom šerpom ključale vode.

Zanemarivanje kućnih poslova

Ako ne čistite redovno, velika je vjerovatnoća da je to uzrok neprijatnog mirisa. Jednostavna nedjeljna rutina – brisanje prašine, pranje posteljine, čišćenje toaleta, dezinfekcija sudopere i usisavanje – čini da dom izgleda lijepo i miriše svježe. Pranje odjeće, brisanje površina, sprej za namještaj i dezinfekcija kupatila već mnogo znače. Za dodatni efekat birajte sredstva sa mirisom lavande ili citrusa.

Ne perete tepihe i prostirke

Tepisi i prostirke utiču na kvalitet vazduha jer upijaju mirise od kože, dlaka, prosute tečnosti i vlage. Usisavanje pomaže, ali dubinsko pranje jednom godišnje vraća boju i uklanja mirise. Dezinficiranje i šamponiranje tepiha ne samo da vraća svježinu, već i produžava njihov vijek.

Ostavljate smrdljive cipele

Obuća može imati veoma neprijatan miris, naročito ako se stopala jače znoje. Ako ih ostavite u hodniku, miris se širi po kući. Rješenje su dezodoransi za cipele i češće pranje patika.

Da li smrde patike

Izvor: Shutterstock

Zanemarujete biljke

Biljke i cvijeće unose svježinu, ali ako ih ne zalivate i pustite da uvenu, miris postaje neprijatan. Uvele biljke treba odmah ukloniti.

Ne regulišete vlagu

Ako je u kući previše vlage, može da se pojavi buđ i ustajao miris, naročito ljeti i u podrumima. Uzrok može biti loša ventilacija, klima ili okruženje. Ako ne regulišete vlagu, miris postaje uobičajen problem.

Savjeti za svjež miris u domu