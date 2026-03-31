Dizajneri otkrivaju kojih 8 dekorativnih predmeta treba da izbacite iz doma kako biste dobili uredniji, moderniji i funkcionalniji prostor.

Izvor: Shutterstock

Previše dekoracije stvara nered i zastario izgled prostora

Kliše, sitnice i oštećeni predmeti kvare enterijer

Birajte jednostavne, kvalitetne i lične komade

Da li ste prim9ietili nešto u svom prostoru što vam više ne odgovara? Ako jeste, možda je razlog u tome što imate previše dekoracije koja više ne odražava vaš lični stil – i zauzima dragocien prostor u vašem domu. Možda je vr9ieme da se oprostite od nekih predmeta.

Međutim, izbacivanje stvari može biti teško, čak i kada ste ih prerasli. Ako vam je potreban podsticaj da preispitate svoj dekor, razgovarali smo sa dizajnerima enterijera o predmetima koje oni obično savietuju klijentima da izbace ili doniraju.

Kliše zidne poruke

Svi želimo da živimo, volimo i smijemo se – ali ne morate to da poručujete svakom gostu koji uđe u vaš dom. Ako imate ovakve natpise, možda je vrijeme da ih skinete sa zida, piše Martha Stewart.

"Riješite se svega što ima slogane ili kliše poruke", kaže Ejmi Fišer, vlasnica i glavna dizajnerka u Rosehill Design Studio. "Takvi predmeti djeluju masovno proizvedeno, vizuelno su naporni i zastarjeli."

Umjesto toga, razmislite o uokvirenom posteru vašeg omiljenog umjetnika ili potražite jedinstvena umetnička djela koja imaju ličnu priču.

Vidi opis 8 stvari koje treba odmah da izbacite iz doma: Dizajneri ih smatraju potpuno zastarjelim Slike na zidu Slike na zidu Slike na zidu Slike na zidu Slike na zidu Slike na zidu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: jafara/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Shutterstock AI/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Ground Picture/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: jafara/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Dekorativne perle

Ako imate Instagram-popularne drvene perle u činiji ili posudi, možda je vrijeme da ih stavite u donaciju.

"Moj najveći problem su dekorativne perle koje prelaze preko rustične činije – molim vas, prestanite sa tim! Ovaj boho trend je imao svoj trenutak”, kaže Dženifer Džons.

Umjesto toga, koristite prirodne materijale i teksture. Dodajte kamen, mramorni čvor ili vintage kutiju šibica za zanimljiviji izgled.

Dekorativne perle

Izvor: brizmaker/Shutterstock

Sve što je vještački "istrošeno"

Farmhouse stil izlazi iz mode, a zajedno s njim i vještački "istrošen" izgled.

"Vještački izgrebani predmeti narušavaju autentičnost prostora", kaže Teri Stjuart. "U prostorima sa originalnim detaljima, oni djeluju neprikladno."

Birajte predmete sa prirodnim patinom, koji imaju autentičan i elegantan izgled.

Male, neuokvirene lične fotografije

Razbacane fotografije bez rama stvaraju utisak nereda.

Olivia Martin preporučuje da ih čuvate u albumima. Ako želite da ih izložite, neka budu veće, uokvirene fotografije na galerijskom zidu.

Stare fotografije

Izvor: Shutterstock

Svijeće na svakoj površini

Svijeće stvaraju toplinu, ali u prevelikom broju djeluju prenatrpano.

"Jedna velika svijeća na stočiću je sasvim dovoljna", kaže Džons. Kombinujte je sa prirodnim elementima za prijatan mirisni efekat.

Sveće

Izvor: Shutterstock

Previše sitnih dekoracija

Previše sitnih predmeta na policama djeluje haotično.

"One često nemaju odgovarajuću proporciju i djeluju kao nered", kaže Fišer.

Zadržite samo najvažnije komade i zamijenite višak većim dekorativnim predmetima poput vaze ili lampe.

Vidi opis 8 stvari koje treba odmah da izbacite iz doma: Dizajneri ih smatraju potpuno zastarjelim ukrasi dekoracija za dom Dekoracija u domu Dekoracija u domu Dekoracija u domu Dekoracija sa mirisnim svećama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Chiociolla/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pixel-Shot/Shutterstock Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Maya Kruchankova/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Vještačko cvijeće

Vještačko cvijeće rijetko doprinosi prostoru.

"Zastarjelo je i ne uklapa se u moderne enterijere", kaže Evelina Juzenaite. Bolja opcija su svježe biljke ili suvo cvijeće koje daje prirodan izgled.

Veštačko cveće

Izvor: Foto: Shutterstock

Predmeti sa oštećenjima

Teško je rastati se od stvari koje imaju sentimentalnu vrijednost, ali ponekad je to neophodno.

"Predmet je za izbacivanje kada ima ozbiljna oštećenja poput truljenja, rđe ili pukotina", kaže Martin.