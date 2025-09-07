logo
Zlatni trik za zimnicu: Kako da uljem sačuvate povrće da ostane svježe cijele zime

Autor Aleksandra Ljubičić
Saznajte kako da povrće u tegli sačuvate pod uljem da ostane svježe cijele zime. Jednostavan bakin trik za zimnicu bez buđi i kvarenja.

Trik kako da sačuvate zimnicu od kvarenja Izvor: Shutterstock

Zašto baš ulje?

Naše bake su znale – ništa ne čuva zimnicu kao dobar sloj ulja preko povrća ili sosa. Ulje napravi poklopac koji ne da da uđe vazduh, pa nema ni buđi, ni kvarenja. Tako jelo ostane baš onakvo kakvo je bilo kad ste ga spremili, mirisno i puno ukusa.

Kada treba preliti uljem?

Sosevi i namazi – ajvar, pindžur, paradajz sos – kad ih sipate u tegle i malo se prohlade, nalijte odozgo tanki sloj ulja, oko 2–3 mm.

Kisela zimnica – paprike punjene kupusom, salate od krastavaca, šarena turšija – ulje ide na kraju, kad je povrće već lijepo odstojalo u rastvoru sirćeta i soli.

Marinirano povrće – pečene paprike, patlidžan, tikvice – tu je ulje obavezno, jer povrće mora biti potpuno prekriveno da bi ostalo mekano i mirisno.

Povrće koje se najčešće čuva pod uljem:

- Pečene crvene paprike

- Ljute feferone

- Patlidžan (isečen na trake ili kockice)

- Tikvice (grilovane ili pržene)

- Paradajz sos i ajvar

- Šarena turšija (kombinacija paprika, krastavaca i šargarepe)

Kako to uraditi kako treba?

Napunite tegle do vrha. Polako sipajte ulje kašikom ili tankim mlazom da se napravi ravnomjeran pokrivač. Pazite da ništa ne viri iznad ulja – jer baš taj deo najlakše ubuđa.

Najčešće se koristi suncokretovo ulje, a ko voli jaču aromu može i maslinovo.

Ulje ne mora da bude samo čuvar – može biti i začin! Ako u njega ubacite koji čen bijelog luka, zrno bibera ili lovorov list, dobićete aromu koja će svako jelo podići na viši nivo.

Tagovi

zimnica Mondo kuhinja

