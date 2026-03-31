Proljećna salata sa jajima i povrćem: Kremasta i hrskava, idealan prilog za uskršnju trpezu

Za Uskrs obavezno napravite ovu kremastu i hrskavu proljećnu salatu sa jajima i povrćem.

Proljećna salata sa jajima i povrćem je jednostavan, hranljiv i osvježavajuć prilog koji može da upotpuni svaki obrok. Kombinacija svježeg povrća, kuvanih jaja i šunke obogaćena je kremastim dresingom od majoneza i jogurta, koji savršeno povezuje sastojke.

Možete je servirati kao prilog, ali i kao samostalan obrok uz hljeb, a njen slojevit izgled čini je posebno privlačnom. Takođe, ovaj recept je odličan način da se iskoriste jaja koja su popucala tokom kuvanja prije farbanja.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: salata

Porcije/Količina: 4 serviranja

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme kuvanja/hlađenja: 1 sat i 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 40 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 zelena paprika

1 žuta paprika

1 crvena paprika

3 paradajza

pola krastavca

1 glavica crnog luka

150 g šunke

6 jaja

200 g tvrdog sira

6 kašika majoneza

6 kašika običnog jogurta

so i mljeveni biber po ukusu

Priprema:

1. korak: Kuvanje jaja

Skuvajte jaja tvrdo, a zatim ih ohladite i oljuštite. Ukoliko kuvate više i za farbanje, u galeriji ispod pogledajte kako da ne popucaju tokom kuvanja.

2. korak: Priprema povrće

Operite i očistite povrće. Sitno isjeckajte crni luk, paprike, paradajz i krastavac. Šunku takođe isijecite na male kockice.

3. korak: Sjeckanje i rendanje

Oljuštite i isijecite kuvana jaja na kolutove ili kockice, a sir izrendajte.

4. korak: Ređanje

U staklenu posudu poređajte povrće, šunku i jaja slojevito. Lagano posolite i pobiberite svaki sloj po ukusu. Na vrh poređajte kolutove jaja i pospite izrendanim sirom.

5. korak: Prelivanje

U manjoj činiji pomešajte majonez i jogurt dok ne dobijete ujednačen dresing. Prelijte preko salate.

6. korak: Hlađenje

Ostavite salatu da odstoji najmanje 1 sat u frižideru kako bi se ukusi sjedinili.

7. korak: Služenje

Poslužite sa svježim domaćim hlebom ili uživajte u salati samostalno.

Svjež peršun, vlašac ili mirođija mogu dodatno obogatiti ukus i dati finu aromu salati.