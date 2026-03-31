Za Uskrs obavezno napravite ovu kremastu i hrskavu proljećnu salatu sa jajima i povrćem.
Proljećna salata sa jajima i povrćem je jednostavan, hranljiv i osvježavajuć prilog koji može da upotpuni svaki obrok. Kombinacija svježeg povrća, kuvanih jaja i šunke obogaćena je kremastim dresingom od majoneza i jogurta, koji savršeno povezuje sastojke.
Možete je servirati kao prilog, ali i kao samostalan obrok uz hljeb, a njen slojevit izgled čini je posebno privlačnom. Takođe, ovaj recept je odličan način da se iskoriste jaja koja su popucala tokom kuvanja prije farbanja.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: salata
Porcije/Količina: 4 serviranja
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme kuvanja/hlađenja: 1 sat i 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 1 sat i 40 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 1 zelena paprika
- 1 žuta paprika
- 1 crvena paprika
- 3 paradajza
- pola krastavca
- 1 glavica crnog luka
- 150 g šunke
- 6 jaja
- 200 g tvrdog sira
- 6 kašika majoneza
- 6 kašika običnog jogurta
- so i mljeveni biber po ukusu
Priprema:
1. korak: Kuvanje jaja
Skuvajte jaja tvrdo, a zatim ih ohladite i oljuštite. Ukoliko kuvate više i za farbanje, u galeriji ispod pogledajte kako da ne popucaju tokom kuvanja.
Proljećna salata sa jajima i povrćem: Kremasta i hrskava, idealan prilog za uskršnju trpezu
2. korak: Priprema povrće
Operite i očistite povrće. Sitno isjeckajte crni luk, paprike, paradajz i krastavac. Šunku takođe isijecite na male kockice.
3. korak: Sjeckanje i rendanje
Oljuštite i isijecite kuvana jaja na kolutove ili kockice, a sir izrendajte.
4. korak: Ređanje
U staklenu posudu poređajte povrće, šunku i jaja slojevito. Lagano posolite i pobiberite svaki sloj po ukusu. Na vrh poređajte kolutove jaja i pospite izrendanim sirom.
5. korak: Prelivanje
U manjoj činiji pomešajte majonez i jogurt dok ne dobijete ujednačen dresing. Prelijte preko salate.
6. korak: Hlađenje
Ostavite salatu da odstoji najmanje 1 sat u frižideru kako bi se ukusi sjedinili.
7. korak: Služenje
Poslužite sa svježim domaćim hlebom ili uživajte u salati samostalno.
Svjež peršun, vlašac ili mirođija mogu dodatno obogatiti ukus i dati finu aromu salati.