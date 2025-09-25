logo
Bravo! Dragana Mirković zaradu od koncerta u Zetri daruje udruženju "Pomozi.ba"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Jedna od najvećih muzičkih zvijezda Balkana, Dragana Mirković, još jednom je pokazala svoju humanost.

dragana mirković donira honorar udruženju pomozi.ba Izvor: MONDO

Sav honorar od koncerta koji će održati 27. septembra u dvorani "Zetra" u Sarajevu, pjevačica će donirati u humanitarne svrhe.

Kako je potvrđeno, Dragana je već uplatila 20.000 KM u Fond za liječenja Udruženja Pomozi.ba. Na ovaj način, ponovo je pokazala da njena empatija i ljubav prema ljudima nadilaze granice estrade.

Ovo nije prvi put da popularna pjevačica pomaže. Tokom velikih poplava bila je među onima koji su pružili podršku i pomoć ugroženima, a i danas svojim gestovima inspiriše i podsjeća na značaj solidarnosti.

Mnogi fanovi su na društvenim mrežama zahvalili Dragani, ističući da svojim djelima vraća vjeru u humanost i zajedništvo.

(MONDO)

