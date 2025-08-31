logo
Humanost na djelu: Stotinu građana Teslića darovalo kosu za perike mališanima

Humanost na djelu: Stotinu građana Teslića darovalo kosu za perike mališanima

Autor Nikolina Damjanić
0

Oko stotinu građana učestvovalo je u donatorskoj akciji za pomoć djeci i mladima oboljelim od malignih bolesti "Kosu skrati, hrabrost vrati", koja je danas održana u Tesliću.

Kosu skrati život vrati akcija Teslić Izvor: Aleksandar Lukić/Srna

Akciju je sedmi put organizovalo teslićko Udruženje za podršku oboljelim i liječenim od malignih bolesti "Novi život", čiji je predstavnik Predrag Dević rekao da je zadovoljan odzivom građana koji su darovali svoju kosu i podržali ovu humanu akciju.

Dević, koji se uspješno izborio sa karcinomom, naveo je da su kosu donijeli i frizerski saloni od donatora koju su prikupljali tokom godine.

On je pojasnio da se od donirane kose izrađuju perike koje djeca u Roditeljskoj kući "Iskra" u Banjaluci nose nakon terapije i tako se lakše nose sa traumom zbog gubitka prirodne kose.

"Donirana kosa šalje se u Beograd gdje se izrađuju perike zbog nedostatka interesovanja za ovom djelatnošću u Republici Srpskoj", rekao je Dević.

On kaže da je za frizere koji su učestvovali u današnjoj akciji organizovano predavanje o preduslovima kvaliteta i dužine kose koje treba zadovoljiti da bi se pristupilo izradi perike.

Predavanje je održala vlasuljar Danijela Ilić iz Beograda.

(Srna/MONDO)

