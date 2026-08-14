"Plakali su, vrištali, padali po stolovima": Ni 30 godina kasnije nije riješena misterija trovanja glumaca na Titaniku

Tokom prvih dana snimanja "Titanika" u Novoj Škotskoj, u avgustu 1996. godine, dio glumačke i filmske ekipe našao se usred potpuno neočekivane situacije nakon zajedničkog obroka.

Izvor: printscreen/youtube/Arvin Gemespot

Iako je "Titanik" postao jedan od najvoljenijih i najuspješnijih filmova u istoriji kinematografije, sam proces njegovog stvaranja bio je daleko od bajkovitog. Produkcija je bila izuzetno naporna, iscrpljujuća, a povremeno i potpuno bizarna.

Jedan od najčudnijih incidenata dogodio se već na samom početku snimanja, u Novoj Škotskoj. Nakon jednog sasvim običnog zajedničkog ručka, ekipa filma i dio glumačke postave iznenada su se našli u stanju potpunog haosa, o čemu je nedavno govorio i glumac Bili Zejn, koji je u filmu igrao bogatog i bahatog Kala Hoklija.

Izvor: printscreen/youtube/JoBlo Movie Clips

Gostujući u podkastu Brotherly Love, Zejn je priznao da je priča apsolutno tačna, dodavši uz osmijeh da je imao puku sreću što se u tom trenutku nije zatekao na setu.

"Ne mogu ni da potvrdim ni da demantujem. Nisam bio tamo. A sve se dogodilo tokom snimanja scena koje se odvijaju u savremenom vremenu", rekao je Zejn, prenosi Entertainment Weekly.

On je dodao i da Glorija Stjuart, koja je glumila stariju Rouz, nije bila pogođena incidentom. Ni Kejt Vinslet ni Leonardo Dikaprio takođe nisu bili prisutni.

Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Prema njegovim riječima, među članovima ekipe su ubrzo počeli da se pojavljuju neobični simptomi, a oni koji su ranije imali iskustva sa halucinogenim supstancama, shvatili su šta se dešava mnogo brže od ostalih.

"Ne mogu da se sjetim da li je bila ovsena kaša ili neka supa od školjki, ali da, dogodilo se. Oni koji su na vrijeme prepoznali prve simptome dejstva halucinogena rekli su: ‘U redu, sačekaćemo da prođe.’Oni koji nisu shvatili šta se dešava, bili su prilično preplašeni. Bar sam tako čuo", ispričao je glumac.

Neko ubacio halucinogene supstance?

Tokom razgovora, jedan od voditelja podsjetio je da je, prema ranijim navodima, neko u hranu namijenjenu filmskoj ekipi ubacio PCP, zbog čega su prisutni počeli da haluciniraju.

Na to je Zejn odgovorio u šaljivom tonu: "To je prava tajna uspjeha filma."

Vidi opis "Plakali su, vrištali, padali po stolovima": Ni 30 godina kasnije nije riješena misterija trovanja glumaca na Titaniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Twentieth Century Fox / Paramoun / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako je pisao pomenuti medij, naknadno je utvrđeno kako je supa od jastoga bila kontaminirana fenciklidinom, poznatijim kao PCP ili "anđeoski prah".

Članica scenografskog tima Merilin Mekavoj prisetila se da u prvi mah niko nije znao šta se zapravo događa.

"Nisam imala iskustva sa drogama", rekla je tada Merilin Mekavoj iz scenografskog odeljenja i dodala, "ali, drugi su govorili da je to bilo kao početak LSD tripa."

Slična iskustva opisao je i glumac Bil Pakston, koji je ispričao da je među članovima ekipe zavladala potpuna konfuzija.

"Jednog trenutka sam se osjećao dobro, a već sljedećeg sam bio toliko anksiozan da sam želio da dišem u papirnu kesu. Kameron se osjećao isto", prisjetio se Pakston.

Ljudi plakali i padali

Sam reditelj kasnije je opisivao prizore koji su uslijedili kao gotovo nestvarne:

"Ljudi su jaukali, plakali, vrištali, padali po stolovima i bolničkim kolicima. Direktor fotografije, Kejleb Dešanel, predvodio je grupu članova ekipe kroz hodnik u veoma glasnoj konga-liniji. Takve stvari ne možete izmisliti".

Dodao je i da je usred opšteg haosa završio sa povredom lica.

"Sjedio sam, krvario i smijao se", rekao je Kameron, objašnjavajući da ga je jedan član ekipe slučajno ubo olovkom.

Ljekar Rob Roj, koji je liječio više članova ekipe, izjavio je da su svi imali iste simptome:

"Ti ljudi su bili pod dejstvom droge... nisu imali predstavu šta se dešava."

Ko je odgovoran?

Istraga je pokrenuta odmah nakon incidenta, ali odgovor na pitanje ko je odgovoran, nikada nije pronađen.

"Još ne znamo da li je meta bio određeni član ekipe, više osoba ili cijela ekipa. Nismo čak sigurni ni da li je bila u pitanju šala ili greška. Istraga je u toku", izjavio je tada policijski narednik iz Halifaksa, Ričard Holinshed.

Kameron je nakon dosta godina rekao da vjeruje kako iza svega stoji bivši član ekipe koji je prethodno dobio otkaz zbog sukoba sa osobljem zaduženim za ishranu.

"Dan ranije, otpustili smo jednog člana ekipe jer je pravio probleme keteringu. Vjerujemo da je trovanje bilo pokušaj tog idiota da se osveti keteringu, čije smo zaposlene, naravno, odmah sljedećeg dana otpustili. Dakle, njegov plan je uspio", kazao je on svojevremeno.

Iako je incident izazvao veliki haos i mnoge članove ekipe odveo u bolnicu, na sreću niko nije pretrpio trajne posljedice. Ko je ubacio PCP u hranu na snimanju jednog od najpoznatijih filmova u istoriji, ostalo je nerazjašnjeno do danas.

(Nova.rs/MONDO)